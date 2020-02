Tekken World Tour regressa em 2020

Tekken sempre foi um dos jogos de luta mais populares e Tekken 7, lançado em 2016, foi talvez o expoente máximo da série.

Tal facto fez com que se desenrolasse uma competição internacional dedicada ao jogo: Tekken World Tour.

Com o selo de qualidade da Namco Bandai, Tekken 7 foi desenvolvido com base no motor Unreal Engine 4 e desde o momento do seu lançamento tem-se mantido como um dos jogos de luta mais excitantes e empolgantes.

Aliás, ao longo dos 4 anos de existência, Tekken 7 tem-se mantido como uma aposta forte da Namco que inclusive tem apresentado variadas novidades para o jogo, incluindo novos lutadores.

Tal sucesso do jogo e também pelo facto de se tratar de um título de luta, levou a que se criasse uma competição eSport com base nele e o Tekken World Tour está de regresso este ano.

O evento decorre pelo quinto ano consecutivo e Tekken World Tour apresentará este ano mais de 30 eventos distintos em diferentes categorias tais como Masters, Challengers e Dojo. O arranque desta nova época será dado no Japão, no Tokyo Tekken Masters Tournament entre 4 e 5 de Abril e durante 8 meses irão decorrer eventos um pouco por todo o Mundo para se determinar quem são os melhores lutadores e que ganharão direito a estar presentes na final!

De relembrar que a competição internacional culminará nos Tekken World Tour Finals que decorrerão entre 12 e 13 de Dezembro em New Orleans, no Louisiana (Estados Unidos da América), e que apresentará um valor acumulado de prémios superior a 200.000 dólares.

As regras poderão ser consultadas aqui.

Teken 7 encontra-se disponível para Xbox One, Playstation 4 e PC.