Sucessos no Japão invadem Playstation Store

As campanhas Sony Playstation parecem não ter fim e desta feita são os jogos desenvolvidos no País do Sol Nascente que se encontram em promoção.

Venham ver quais os jogos disponibilizados na recente campanha da Playstation Store, “Sucessos no Japão”.

Com efeito, a Sony Playstation tem vindo a lançar várias campanhas promocionais desde o início do ano, onde vários jogos de qualidade superior, têm vindo a sofrer descontos interessantes e de aproveitar.

Desta feita, a campanha que recentemente teve início, aponta holofotes para jogos desenvolvidos no Japão. Venham ver quais…

Contando com descontos que podem chegar aos 75%, a campanha “Sucessos no Japão” apresenta alguns dos melhores jogos desenvolvidos no país do Sushi, num passado relativamente recente.

Entre os títulos disponíveis na Playstation Store, podemos encontrar alguns hits bastante importantes tais como, 13 Sentinels: Aegis Rim, Ace Combat 7: Skies Uuknown, Code Vein ou Dragon Ball Z: Kakarot.

Mas confiram abaixo um resumo dos principais títulos da campanha:

13 Sentinels: Aegis Rim: 29,99€

Ace Combat 7: Skies Unkown: 9,79€

Code Vein: 19,59€

Dark Souls: Remastered: 11,99€

Dark Souls III: 12,49€

Dragon Ball Z: Kakarot: 27,99€

JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven Bundle: 9,79€

Jump Force: 9,79€

Kingdom Hearts All-In-One Package: 27,49€

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: 9,99€

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy: 13,99€

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist – Link Evolution: 15,99€

Como podem facilmente ver, esta campanha da Playstation Store, envolve alguns jogos bastante interessantes e representa uma boa oportunidade para apreciadores.

A campanha decorre até próximo dia 24 de fevereiro portanto… toca a despachar!