Prémios eSports Portugal na reta decisiva

Os prémios eSports Portugal encontram-se na reta final para a grande decisão sobre quais os maiores intervenientes no reino dos eSports em território luso, neste ano que decorreu.

Venham conhecer aqui os finalistas a concurso e à espera das vossas votações.

Pelo segundo ano consecutivo, os prémios eSports Portugal pretendem celebrar o que se passa em Portugal nesta área de entretenimento, com a determinação dos seus principais e mais valiosos intervenientes.

Tendo como base um misto de votação do público e de seleção de um júri composto por 21 personalidades relacionadas com a área, existem variadas categorias a concurso e a fase final já se encontra em curso. Entre as categorias encontram-se Desportista, Esports Streamer, Plataforma de Cobertura, Herói de Bastidor, entre outras.

O momento de todas as decisões aproxima-se a passos largos e os finalistas já são conhecidos. Têm até dia 3 de abril para votar (aqui):

CATEGORIA FINALISTAS Desportista Alexandre “Phatt” Silva Desportista Amadeu “Attila” Carvalho Desportista André “AFM” Martins Desportista Christopher “Mutiris” Fernandes Desportista Diogo “tuga810” Pombo Desportista João “AlternativeX” Parada Desportista Marcos “Xaky” Letras Desportista Nuno “DrBoom” Ferreira Desportista Renato “stadodo” Gonçalves Desportista Gonçalo “RastaArtur” Pinto CATEGORIA FINALISTAS Esports Streamer André “Mucha” Muchagata Esports Streamer Gonçalo “BombNuker” Miguéis Esports Streamer João “JOliveira10” Oliveira Esports Streamer Rafael Pais Esports Streamer Ricardo “ZorlaK” Sousa CATEGORIA FINALISTAS Plataforma de Cobertura Defining Stars Plataforma de Cobertura FIFA Português Plataforma de Cobertura Fraglíder Plataforma de Cobertura RTP Arena Plataforma de Cobertura Visão de Jogo CATEGORIA FINALISTAS Herói de Bastidor Carlos “KKM” Martins Herói de Bastidor Pedro “Ant” Antunes Herói de Bastidor Pedro “Matrakas” Gomes Herói de Bastidor Ricardo “Scrapy” Sousa Herói de Bastidor Valter “Shootsgud” Gomes CATEGORIA FINALISTAS Criador de Conteúdo Bruno “Impakt” Moutinho Criador de Conteúdo Gonçalo “BombNuker” Miguéis Criador de Conteúdo João “Joaos92” Soares Criador de Conteúdo João “JOliveira10” Oliveira Criador de Conteúdo MoraisHD CATEGORIA FINALISTAS Equipa For The Win Esports Equipa FTW Legacy Equipa OFFSET Esports Equipa Sporting CP Esports Equipa Vodafone Giants CATEGORIA FINALISTAS Caster André “Mucha” Muchagata Caster Cláudio “Guerreiro” Nunes Caster Gonçalo “BombNuker” Miguéis Caster Nuno “BhT” Silva Caster Ricardo “ZorlaK” Sousa CATEGORIA FINALISTAS Evento Final da Liga Portuguesa de FIFA Pro Clubs FPF eSports Evento Lisboa Games Week Evento Moche XL Esports Evento Worten Game City Evento XL Games World CATEGORIA FINALISTAS Fornecedor de Hardware Alpha Gamer Fornecedor de Hardware ASUS Fornecedor de Hardware Globaldata Fornecedor de Hardware Lenovo Legion Fornecedor de Hardware OMEN by HP CATEGORIA FINALISTAS Fotógrafo Alexandre ”Alex Lens” Viana Fotógrafo Gabriel “Franjinha” Lemos Fotógrafo João “Error” Ferreira Fotógrafo Lana Cherl Fotógrafo Miguel “Migg” Pinto CATEGORIA FINALISTAS Jornalista André “TGV” Henriques Jornalista Gonçalo “ghazz” Louro Jornalista Hugo “Kazac” Pereira Jornalista João “Commander Bonny” Antunes Jornalista Luís Mira CATEGORIA FINALISTAS Organização EGN Esports Organização For The Win Esports Club Organização K1ck eSports Club Organização OFFSET Esports Organização Sharks Esports CATEGORIA FINALISTAS Parceiro Comercial ASUS Parceiro Comercial MOCHE Parceiro Comercial OMEN by HP Parceiro Comercial Telepizza Parceiro Comercial Worten CATEGORIA FINALISTAS Personalidade André “Mucha” Muchagata Personalidade Diogo “tuga810” Pombo Personalidade Gonçalo “BombNuker” Miguéis Personalidade João “JOliveira10” Oliveira Personalidade Pedro Silveira Personalidade Ramiro “Teodosius” Teodósio Personalidade Raúl Faria Personalidade Ricardo “fox” Pacheco Personalidade Ricardo “ZorlaK” Sousa Personalidade Valter “Shootsgud” Gomes CATEGORIA FINALISTAS Revelação Diogo “SCP Diogo” Ferreirinha Revelação Diogo “tuga810” Pombo Revelação Gonçalo “Troppez” Brandão Revelação João “JOliveira10” Oliveira Revelação Miguel “EDMvyrus” Simões CATEGORIA FINALISTAS Treinador André Guilhoto Treinador Gonçalo “Crusher” Brandão Treinador Hélder “Coachi” Sancho Treinador Miguel “FearlessS” Santos Treinador Ricardo “AIM” Almeida CATEGORIA FINALISTAS Competição Master League Portugal Competição Moche XL Esports 2019 Competição OMEN Atlantic Challenge Competição Worten Game Ring LPCS Competição Worten Game Ring LPLOL

Não se esqueçam… têm até dia 3 de Abril para votar.