Chegou o iOS e iPadOS 13.4 e Watch OS 6.2! Conheçam já as novidades

O tempo é de luta contra um vírus, mas a vida não para! A Apple lançou hoje atualizações de software para o iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac. As maiores mudanças estão no iPad. A partir de hoje, é possível emparelhar um rato ou trackpad com o iPad e usá-lo para mover o cursor.

As novidades ao nível do iOS 13.4 e Watch OS 6.2 também são interessantes. Vamos conhecê-las.

Novidades no iOS 13.4 para iPhone

O iOS 13.4 introduz novos stickers de Memoji e a partilha de pastas em iCloud Drive a partir da aplicação Ficheiros. Esta atualização inclui igualmente correções de erros e melhorias.

Memoji

Nove stickers de Memoji novos, incluindo Cara sorridente com corações, Mãos juntas e Cara de festa.

Ficheiros

Partilha de pastas em iCloud Drive a partir da aplicação Ficheiros.

Controlos para limitar o acesso apenas às pessoas convidadas ou conceder acesso a qualquer pessoa que tiver a hiperligação para a pasta.

Permissões para escolher quem pode fazer alterações e enviar ficheiros ou só consultar e descarregar ficheiros.

Mail

Controlos sempre visíveis para apagar, mover, compor ou responder a uma mensagem na vista de conversas.

Com S/MIME configurado, as respostas a e‑mails cifrados são automaticamente cifradas.+

App Store com Apple Arcade

Suporte da opção Compra universal que permite a utilização de uma única compra de uma aplicação participante, no iPhone, iPod touch, iPad, Mac e na Apple TV.

Os jogos Arcade jogados recentemente são apresentados no separador Arcade, para poder continuar a jogar no iPhone, iPod touch, iPad, Mac e na Apple TV.

Vista de lista para Ver todos os jogos.

CarPlay

Suporte para aplicações de navegação de terceiros no painel do CarPlay.

Informações apresentadas durante uma chamada agora visíveis no painel do CarPlay.

Realidade aumentada

AR Quick Look suporta a reprodução de áudio em ficheiros USDZ.

Teclado

Suporte para a escrita com sugestões em árabe.

Esta atualização inclui igualmente correções de erros e outras melhorias.

Adiciona um indicador na barra de estado para assinalar a interrupção da ligação VPN, em modelos de iPhone com ecrãs de canto a canto.

Resolve um problema que, ao abrir a Câmara, podia fazer o visor aparecer como um ecrã preto

Resolve um problema que fazia com que a aplicação Fotografias parecesse ocupar demasiado espaço de armazenamento

Resolve um problema na aplicação Fotografias que podia impedir a partilha de uma imagem com a aplicação Mensagens, se iMessage estivesse desativado.

Resolve um problema no Mail que podia fazer com que as mensagens parecessem ordenadas incorretamente.

Resolve um problema no Mail que podia levar à apresentação de linhas vazias na lista de conversas.

Resolve um problema que podia fazer o Mail bloquear, ao tocar no botão Partilhar na Vista rápida.

Resolve um problema nas Definições que podia fazer com que a opção de dados móveis fosse incorretamente apresentada como estando desativada.

Resolve um problema no Safari que podia impedir a inversão das páginas web, se o modo escuro e a inversão inteligente estivessem ativados.

Resolve um problema que podia fazer o texto copiado de conteúdo web parecer invisível ao ser colado, quando o modo escuro estava ativado.

Resolve um problema no Safari que podia levar à apresentação incorreta de um mosaico CAPTCHA.

Resolve um problema que podia fazer com que a aplicação Lembretes não emitisse novas notificações para um lembrete recorrente em atraso até este ser marcado como concluído.

Resolve um problema que podia levar a aplicação Lembretes a enviar notificações de lembretes concluídos.

Resolve um problema que podia fazer com que iCloud Drive parecesse estar disponível no Pages, Numbers e Keynote, mesmo sem sessão iniciada.

Resolve um problema em Apple Music que podia impedir o streaming de alta qualidade dos videoclipes.

Resolve um problema que podia levar à interrupção da ligação do CarPlay em determinados veículos.

Resolve um problema no CarPlay em que a vista apresentada na aplicação Mapas podia afastar-se temporariamente da área atual.

Resolve um problema na aplicação Casa que podia fazer com que, ao tocar numa notificação de atividade de uma câmara de segurança, fosse aberta uma gravação diferente.

Resolve um problema que podia fazer com que, ao tocar no menu Partilhar a partir de uma captura de ecrã, os atalhos não aparecessem.

Melhora o teclado de birmanês com a possibilidade de aceder aos símbolos de pontuação a partir de números e símbolos.

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple.

Novidades para Watch OS 6.2 para o relógio inteligente da Apple

Relativamente ao sistema operativo para o relógio inteligente da Apple, esta nova versão passa a disponibilizar funcionalidades do ECG para utilizadores no Chile, Nova Zelândia e Turquia. Além disso, os utilizadores destes países passam a ter alertas de ritmos cardíacos irregulares.

Além disso, passa a ter compras integradas nas aplicações para Apple Watch. Foi ainda resolvido um problema que podia pausar a reprodução de música ao mudar entre Wi‑Fi e Bluetooth.

Novidades para iPadOS 13.4

Ao nível do iPadOS 13.4, como referido, as novidades são interessantes. Agora é possível emparelhar um rato ou trackpad com o iPad e usá-lo para mover o cursor.

De relembrar que o suporte para trackpad para o iPadOS foi anunciado aquando do lançamento do iPad Pro na semana passada.

Além dos sistemas anteriores, está também disponíveis o tvOS 13.4 (para a Apple TV) e o macOS Catalina 10.15.4.