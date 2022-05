Hoje celebra-se a nível mundial, aquele que foi batizado pelos fãs da saga Guerra das Estrelas, como o dia Star Wars.

Mas nem só os fãs celebram o dia, e já são várias as marcas que se associam a esta celebração. Venham ver como a Warner Bros Games ou a Xbox o fazem....

O dia 4 de maio ficou conhecido mundialmente pelos fãs da saga Star Wars como o Dia Star Wars.

Este dia foi assim batizado dada a semelhança entre a expressão "May the Force be with you" inúmeras vezes mencionada nos filmes, com "May the fourth" (dia 4 de maio).

E parece que, de ano para ano, o numero de apoiantes deste dia cresce e as marcas já começaram a olhar para o calendário de outra forma, no que respeita ao 4 de maio.

Warner Bros Games

A Warner Bros. Games celebra hoje o Dia Star Wars com o lançamento de dois novos pacotes de DLC (conteúdo para descarga) para LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, que tivemos de experimentar aqui.

Tratam-se dos Pacotes de Personagens “The Mandalorian” Temporada 2 e “Star Wars: The Bad Batch”.

O Pacote de Personagens Mandalorian Temporada 2 incluirá Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand e Moff Gideon. O Pacote de Personagens “Star Wars: The Bad Batch” incluirá Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair e Echo.

De recordar que experimentámos o jogo na Xbox Series X mas também se encontra disponível para consolas Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e para PC.

Entretanto, e como curiosidade, a Warner Bros Games revelou recentemente que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga estabeleceu o recorde como o maior lançamento global de jogos LEGO, tendo superado todos os lançamentos anteriores de jogos LEGO de consola.

O jogo vendeu 3,2 milhões de unidades em todo o mundo nas primeiras duas semanas e superou os recordes de vendas em todas as plataformas, regiões e edições. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga foi lançado a 5 de abril para Xbox Series X, consolas Xbox One, consolas PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Xbox e Star Wars Day

A Xbox também se juntou às celebrações e como tal encontra-se a levar a cabo algumas iniciativas.

De forma a celebrar o Star Wars Day 2022 e o lançamento de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, a Xbox, a LEGO e a Lucasfilm encontram-se a oferecer 12 consolas Xbox Series S únicas e personalizadas com as personagens icónicas dos 12 filmes de Star Wars.

A partir de hoje, dia 4 de maio, e até 25 de maio, os fãs de todas as galáxias terão a chance de ganhar uma consola completamente out-of-this-world apenas fazendo três passos: seguir a conta da Xbox no Twitter, retweetar o tweet oficial sweepstakes e acrescentar as hashtags #LEGOStarWarsXboxSweepstakes e #Maythe4th.