Bohemia Interactive lança iniciativa Make ArmA not War

Nos tempos que correm, as competições eSports já se espalharam perfeitamente por várias tipos de jogos e jogabilidades. A Bohemia Interactive re-lançou agora uma iniciativa dedicada ao seu jogo ArmA, venham ver.

No longínquo ano de 2014, a Bohemia Interactive organizou uma competição de mods denominada de Make Arma Not War, e que deu origem ao que viriam a ser alguns dos mods mais lendários da história de Arma 3. Hoje, a Bohemia Interactive tem o orgulho de anunciar a próxima edição do seu mais recente título, Arma Reforger.

Mas mais! A Bohemia Interactive vai oferecer $100,000 no concurso 'Make Arma Not War 2025', apelando à criação da próxima geração de mods Arma no motor Enfusion.

Esta competição procura celebrar e retribuir à comunidade de modders que dão vida (e morte) à Plataforma Arma, ao mesmo tempo que dá início à próxima geração de mods no novo motor Enfusion. Com mais de 100.000 dólares em dinheiro e outros prémios, a competição convida os criadores a desenvolver mods para Arma Reforger em várias categorias. Adicionalmente, os vencedores receberão iniciativas de promoção através dos canais da empresa revelando dessa forma, a sua criatividade e competências à nossa comunidade global.

Com o objetivo de apoiar os participantes, a Bohemia Interactive criou os Modding Boot Camps, uma série de workshops concebidos para ajudar modders novos e veteranos. Apresentados pelos próprios produtores, estes workshops abrangem técnicas fundamentais e avançadas para trabalhar com o motor Enfusion e serão acompanhados de documentação e uma sessão de perguntas e respostas.

Adicionalmente, e em colaboração com a organização sem fins lucrativos Stack Up e investigadores de topo, a Bohemia Interactive está a utilizar esta competição como uma plataforma para aumentar a consciencialização sobre os efeitos positivos dos videojogos na saúde mental, tanto para os veteranos que sofrem de traumas físicos e emocionais como para a comunidade global de jogadores. No âmbito desta iniciativa, será atribuído um prémio especial em dinheiro a um mod que promova uma comunicação positiva e ajude a reduzir a toxicidade no jogo.

Com Make Arma Not War 2025, a Bohemia Interactive reconhece o apoio de longa data da comunidade de modding como parte do sucesso da série Arma. Esta competição não só destaca a criatividade dentro da comunidade, mas é um compromisso de fornecer ferramentas, recursos e uma plataforma para que os modders possam continuar a inovar e moldar o futuro dos jogos da Bohemia Interactive nos próximos anos.

Para obter todos os detalhes sobre a competição, incluindo regras, diretrizes de inscrição e categorias, podem visitar o site oficial.