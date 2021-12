Idosa de 84 anos perde 800 mil dólares em golpe de criptomoedas

As criptomoedas são um segmento bastante atrativo e que causa curiosidade a grande parte dos cibernautas. No entanto é fundamental, que quem se queira aventurar neste mundo se informe bem sobre como o fazer e em segurança. Para além disso é também importante que cada um de nós procure saber mais sobre de que se trata realmente este mercado, de modo a detetarmos eventuais situações de risco.

E a notícia de hoje é exatamente sobre uma situação destas. De acordo com as informações, uma idosa de 84 anos perdeu 800 mil dólares depois se sofrer um golpe com criptomoedas.

À medida que o mercado de criptomoedas começa a ser mais disseminado e as informações sobre o mesmo chegam a mais pessoas, é também necessário estarmos atentos a tudo o que possa parecer estranho. Ao aumentar o interesse nas moedas digitais, aumenta também a quantidade de crimes e fraudes relacionadas com este setor.

Idosa perde 800 mil dólares em golpe de criptomoedas

De acordo com as informações recentemente reveladas pelo canal de TV norte americano CBS12, Alex Anlyan, uma senhora de 84 anos, foi vítima de um golpe de criptomoedas que lhe custou 800 mil dólares. A situação aconteceu em West Palm Beach, na Flórida.

Segundo os detalhes, a idosa começou a investir em criptomoedas, com o objetivo de pensar nas economias da sua família ao deixar os ativos na exchange Coinbase, plataforma onde procedia às operações. No entanto, num determinado dia, a senhora recebeu uma chamada de um número desconhecido registado em Washington D.C., a afirmar que a sua conta estava a zeros.

Era um número de Washington D.C, área 202, e o homem disse que 'não tem mais dinheiro na sua conta da Coinbase'.

Anlyan acredita que o golpe aconteceu nessa mesma chamada, uma vez que aí a senhora revelou as suas informações e dados de acesso à plataforma. Logo após a chamada, a idosa acedeu à plataforma e viu que realmente havia sido vítima de um golpe, pois a sua conta estava totalmente a zeros. Foram roubados milhares de montantes de 98,50 dólares, totalizando cerca de 800 mil dólares.

Na entrevista à CBS12, Anlyan diz ter pouca esperança de reaver o dinheiro. A senhora ainda escreveu um relatório de fraude cibernética relacionada com as autoridades e com o seu banco e também contactou o FBI. No entanto sente que nada disto vai levar a algum lado. Para além disso desabafa que:

É difícil para as pessoas mais velhas serem capazes de compreender este mundo do invisível.

Por motivos de segurança, a CoinBase encerrou a conta de Anlyan. O CBS12 está ainda a aguardar que a plataforma ceda alguns esclarecimentos sobre o caso. Pode ver a entrevista completa aqui.