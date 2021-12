Com a pandemia criou-se o hábito de comunicar de forma direta com muitos dos serviços de mensagens. Estes permitem criar grupos e em pouco tempo é possível ter uma chamada de grupo, com um número bem definido de participantes.

Este é, sem qualquer dúvida, um dos limites para a utilização destes serviços, que tendem a não combinar a privacidade com as melhores funcionalidades. O Signal destaca-se agora e trouxe para as suas chamadas de grupo uma atualização de peso e que deixou a concorrência longe.

Cada vez mais chamadas de vídeo cifradas

Misturar a segurança das chamas cifradas com um volume grande de utilizadores é algo que a maioria dos serviços de mensagens não procura. O desafio técnico é grande e complica de forma exponencial ter muitos utilizadores ligados.

A quase totalidade dos serviços já tem estas chamadas de vídeo de grupo cifradas, mas o número de utilizadores é reduzido. O Signal deu agora um passo importante e conseguiu crescer esta sua oferta para um limite máximo de 40 utilizadores.

A segurança não consegue ser mantida com muitos

Tal com os restantes, e falamos do WhatsApp e do Telegram, este número não passa de um máximo de 8 utilizadores. Acima deste valor as coisas complicam-se e a segurança deixa de ser completamente garantida, o que quebra o seu propósito.

O Signal procurou então uma alternativa e acabou por abandonar o seu conhecido protocolo de segurança, que é parte do seu êxito. Acabou por criar uma abordagem chamada Selective Forwarding, em que os servidores enviam o vídeo e o áudio dos clientes sem o alterarem ou o lerem.

Signal consegue destacar-se da concorrência

Após meses de testes com esta nova fórmula, acabaram por perceber que esta abordagem permite crescer o número de clientes e assim ter uma escala maior. A confirmar isso vem esta novidade, que permite até um máximo de 40 utilizadores nas chamadas de vídeo cifradas.

Claro que a concorrência está longe de ter estes valores e certamente vão procurar crescer e oferecer, no mínimo, uma solução idêntica. O Signal mostra assim que está bem mais à frente do que a sua concorrência oferece.