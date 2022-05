Califórnia quer reconhecer e regulamentar a moeda criptográfica

A Califórnia estará a começar a analisar a moeda criptográfica, tendo em vista a sua regulamentação. Este é um estado americano com grande relevância no mundo tecnológico e é, agora, o primeiro a tratar formalmente uma possível integração da criptomoeda.

Enquanto casa de algumas das empresas tecnológicas mais relevantes do mundo, a Califórnia quer antecipar-se, apostando na criptomoeda e noutras inovações.

É da Califórnia que surge uma significativa parte da tecnologia mundial, sendo este um estado muito relevante. A par disso, agora, tornou-se no primeiro a analisar formalmente a moeda criptográfica, tendo em vista a sua regulamentação e a integração de inovações relacionadas.

De acordo com o Associated Press, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou uma ordem executiva, para que as agências estatais avançassem, juntamente com o governo federal, em direção a uma regulamentação das moedas digitais. Além disso, apelou à implementação de uma codificação mais ampla da blockchain nas operações governamentais.

Na opinião de Dee Dee Myers, conselheira sénior de Newsom e diretora do gabinete do governador para o desenvolvimento económico e comercial, a evolução da blockchain e da criptografia poderá criar “novas empresas, novos empregos e novas oportunidades”.

Apesar de considerar que existem muitas oportunidades, a conselheira do governador da Califórnia também está consciente das “muitas incógnitas” associadas à moeda criptográfica. Por essa razão, é importante que se envolvam desde cedo.

O governo está demasiadas vezes atrasado em relação aos avanços tecnológicos, por isso, estamos a antecipar-nos a isto, lançando as bases para permitir que os consumidores e as empresas prosperem.

Partilhou Newsom, numa declaração.

Conforme mencionado pelo Associated Press, a Califórnia alberga 39 milhões de habitantes e a sua economia é superior a 3,1 mil milhões de dólares, superando o Reino Unido e a Índia. Além disso, é casa do Silicon Valley, que reúne várias empresas com grande relevância a nível mundial.

É fundamental que nos envolvamos cedo com a indústria e comecemos a aprender os prós e os contras da tecnologia inovadora. Podemos dar os próximos passos para nos anteciparmos à curva e aproveitarmos o potencial destas ferramentas para tornar o governo melhor.

Disse Amy Tong, secretária da Agência de Operações do Governo da Califórnia.

Para Newsom, regulamentar a moeda criptográfica poderá ser um passo no sentido de “estabelecer um ambiente regulador e empresarial abrangente, ponderado e harmonizado para os bens criptográficos”.

Leia também: