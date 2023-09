Supostos corpos de alienígenas são mostrados no México (vídeo)

A ser verdade, e é importante que se deixe esta ressalva, a investigação sobre extraterrestres, aliens, poderá receber uma nova força. Segundo o governo do México, dois supostos corpos de alienígenas foram exibidos na Câmara dos Deputados do país, nessa terça-feira (12/9), durante audiência sobre Regulação de Fenómenos Aéreos Não Identificados. Os cadáveres mostram figuras não humanas, com 3 dedos, ovos no seu interior e algumas especificidades dignas de um filme de ficção cientifica!

As criaturas são restos mumificados encontrados no Peru, em 2015. A informação é do ufólogo e jornalista Jaime Maussan, que diz no X, antigo Twitter, que o DNA dos corpos dos "alienígenas" apresentados não têm relação com seres humanos.

Maussan afirmou que as criaturas foram estudadas por cientistas da Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM), que obtiveram evidências de ADN recorrendo à datação carbono-14. Segundo as suas declarações, nas comparações feitas, ficou constatado nas amostras que mais de 30% do ADN era desconhecido.

Jaime Maussan foi ridicularizado pela comunidade científica há oito anos, depois de afirmar ter encontrado múmias de extraterrestres nas Linhas de Nazca, em 2015. Análises detalhadas feitas por antropólogos e investigadores mostraram em 2020 que os supostos ETs eram corpos mumificados de crianças humanas.

O ufólogo já foi acusado outras vezes de falsificar evidências para tentar provar as suas teorias.

As Linhas de Nazca são uma série de geogrifos antigos localizados no deserto de mesmo nome, no Peru. As marcas, que formam desenhos diversos, como macacos, um homem (chamado de astronauta), peixes, tubarões e até beija-flores, foram descobertas na década de 30 e consideradas como Património Mundial da Unesco em 1994.

Os dois corpos empalhados, recuperados em 2017 no Peru, tinham 700 e 1800 anos, com apenas três dedos em cada mão e cabeças alongadas.

Segundo o autoproclamado ufólogo: