Sabe qual é o “frame rate” do nosso olho?

Com a tecnologia a colocar no mercado cada vez mais qualidade nos ecrãs e nas câmaras dos smartphones, questionámo-nos se o nosso olho conseguiria tirar proveito de tanta resolução e de tantos "quadros por segundo", que bombardeiam a nossa visão. Uns apostam que sim, outros dizem que não. Deixamos a explicação hoje de um especialista... para tirar as teimas!

O olho humano tem um limite, o cérebro também!

Alguma vez se perguntou qual é a taxa de fotogramas do olho humano e, o que é importante, por que é que isso importa?

Bom, face a estas duas importantes questões, a resposta é mais complexa do que um simples valor numérico, e isso tem consequências tremendas para a conceção das câmaras e para a razão pela qual os players desse mercado trabalham da forma como temos visto.

Este vídeo que deixamos é muito completo, profundo no tema e que nos leva aos bastidores da ciência por detrás da forma como os olhos veem para discutir o tema e as implicações que tem para os cineastas e não só!

Por trás destas explicações está um especialista do mundo do cinema, dos filmes, também um youtuber de renome, do canal Filmmaker IQ. Assim, este vídeo discute a taxa de fotogramas do olho humano. A resposta curta é que o olho humano não tem realmente uma taxa de fotogramas, mas para efeitos práticos, se quisermos insistir num número, este é de cerca de 10 fps.

Este é um valor importante a ter em mente, pois os vídeos não são mais do que uma sequência de imagens em movimento, e como tal, as imagens precisam de mudar com frequência suficiente para ultrapassarem o olho e assim parecerem ter um movimento contínuo. É por isso que o mínimo é de cerca de 24 fps e que, abaixo desta taxa de quadros (fps), a pessoa começará a notar um pouco de "congelamento" no filme.

Há muito mais sobre o tema, no entanto, por isso veja o vídeo acima para o resumo completo!