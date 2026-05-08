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Primeiro caso suspeito de hantavírus em Espanha

· Ciência 11 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Zec says:
    8 de Maio de 2026 às 15:20

    Here we go again

    Responder
  2. António Silva says:
    8 de Maio de 2026 às 15:39

    Ora bem… lista de compras para este fim de semana:
    1 – papel higiénico;
    2 – álcool;
    3 – máscaras;

    Responder
  3. eu says:
    8 de Maio de 2026 às 15:40

    desta vez não foram os chineses

    Responder
  4. TugAzeiteiro says:
    8 de Maio de 2026 às 15:50

    Ahhh nunca mais cá chega… tenho saudades de ver os canais de informação a dar 24h por dia especialistas a comentar o COVID… quer dizer o Hantavirus!

    Responder
  5. jorgeg says:
    8 de Maio de 2026 às 15:51

    confinamentos covid 2.0 a caminho.

    Responder
  6. B@rão Vermelho says:
    8 de Maio de 2026 às 16:13

    Os milhões de mortes por este mundo fora no tempo da covid foi por não virem aqui ler os comentários dos especialistas, bem feito.

    Responder
  7. Max says:
    8 de Maio de 2026 às 16:43

    “Espanha confirmou o primeiro caso suspeito no continente” …
    Correção minha – não é a primeira confirmação no continente – mas é a primeira pessoa que não vinha no navio confirmada (na Europa ou noutro lado).
    Os casos anteriores de passageiros do navio confirmados na Europa:
    – 1 (na Suíça), que saiu do navio na Ilha de Santa Helena, viajou num avião comercial para Joanesburgo e noutro voo comercial para a Zurique
    – 1 (na Alemanha) – que saiu de Santa Helena no mesmo voo comercial e viajou noutro voo comercial na Alemana
    – 3 (nos Países Baixos) – que saíram do navio em Cabo Verde e viajaram para os Países Baixos num avião-ambulância.
    O espanhol não era passageiro do MV Hondius, mas viajou no mesmo voo da Ilha de Santa Helena para Joanesburgo.
    Tenho acompanhado e achado divertido a quantidade de imprecisões que dizem os virologistas, que são chamados pelas TVs para dar opinião, mas não se inteiraram das “manobras” do navio.
    – Dizem que passageiros saíram do navio em Joanesburgo. O navio nunca lá esteve, saíram em Georgetown, na Ilha de Santa Helena.
    – Um disse que saíram 40 passageiros, em Joanesburgo e daí apanharam aviões pelo mundo, sabe-se lá deles. Saíram em Georgetawn e, de facto, podem ter infetado a população local. Dos quais:
    – 1 foi evacuado por avião-ambulância para Joanesburgo
    – 9 apanharam um avião comercial, de uma companhia aérea sul-africana, para Joanesburgo. Uma holandesa, passageira do navio, que viajou neste voo faleceu no dia seguinte. O espanhol, que de que fala o post, não era passageiro do navio mas viajou neste avião.
    – Dos outros 8, 3 foram localizados na África do Sul e internados nesse país. E 5, ou não foram localizados, ou sabe-se que viajam em voos comercias, designadamente para a Suíça e a Inglaterra.
    Andam a procurar rastrear os passageiros, quer do voo Santa Helena-Joanesburgo, quer o que tenham apanha em Joanesburgo, mas os casos mal ultrapassam os dedos de uma mão, não há razão para alarme e a OMS desmente qualquer risco de epidemia.

    Responder
    • Max says:
      8 de Maio de 2026 às 16:55

      P.S. Dos 40 que saíram do navio em Santa Helena (onde também foi desembarcado o cadáver de um passageiro, a primeira vítima do vírus; a passageira, holandesa, que morreu em Joanesburgo, era esposa), 9 seguiram para Joanesburgo no voo comercial. Os restantes regressaram ao navio, assim que as autoridades tomaram conhecimento do vírus. Isto para quem se pergunte o que lhes aconteceu, porque têm sido divulgados números bastante embrulhados. Já para não falar dos 40 desembarcarem em Joanesburgo/Georgetown 🙂

      Responder

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