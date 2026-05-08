Primeiro caso suspeito de hantavírus em Espanha
A crise em torno do surto de hantavírus associado ao cruzeiro MV Hondius ganhou um novo desenvolvimento: Espanha confirmou o primeiro caso suspeito no continente, envolvendo uma mulher que já está hospitalizada em Alicante.
A situação sobre o hantavírus não representa, para já, transmissão comunitária em Espanha
Segundo as autoridades espanholas, a paciente apresentou sintomas respiratórios ligeiros após ter viajado no mesmo voo que uma passageira infetada que morreu na África do Sul, relacionada com o surto do navio. Como medida preventiva, foi imediatamente colocada em isolamento hospitalar enquanto decorrem testes laboratoriais.
A situação não representa, para já, transmissão comunitária em Espanha. O caso é considerado importado e associado ao rastreio de contactos internacionais. Ainda assim, as autoridades de saúde regionais ativaram protocolos de monitorização e vigilância epidemiológica para evitar qualquer propagação.
O que se sabe sobre o risco?
O vírus identificado no surto do MV Hondius é a rara variante Andes, uma das poucas estirpes de hantavírus com possibilidade de transmissão entre humanos, embora isso continue extremamente incomum e geralmente limitado a contactos muito próximos.
O caso de Alicante aumenta a vigilância em Espanha, mas não altera a avaliação geral de risco, que continua a ser considerada baixa para a população em geral.
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Here we go again
Ora bem… lista de compras para este fim de semana:
1 – papel higiénico;
2 – álcool;
3 – máscaras;
desta vez não foram os chineses
Nas ultimas três decadas, a coisa esta dividida entre americas, asia e africa.
Ahhh nunca mais cá chega… tenho saudades de ver os canais de informação a dar 24h por dia especialistas a comentar o COVID… quer dizer o Hantavirus!
confinamentos covid 2.0 a caminho.
Os milhões de mortes por este mundo fora no tempo da covid foi por não virem aqui ler os comentários dos especialistas, bem feito.
Vou agora para Facebook e Tik Tok ver as opnioes dos verdadeiros especialistas
É a catrefada de anti-vacinas/anti OMS, ainda não têm nada para ser anti … mas tentam 🙂
“Espanha confirmou o primeiro caso suspeito no continente” …
Correção minha – não é a primeira confirmação no continente – mas é a primeira pessoa que não vinha no navio confirmada (na Europa ou noutro lado).
Os casos anteriores de passageiros do navio confirmados na Europa:
– 1 (na Suíça), que saiu do navio na Ilha de Santa Helena, viajou num avião comercial para Joanesburgo e noutro voo comercial para a Zurique
– 1 (na Alemanha) – que saiu de Santa Helena no mesmo voo comercial e viajou noutro voo comercial na Alemana
– 3 (nos Países Baixos) – que saíram do navio em Cabo Verde e viajaram para os Países Baixos num avião-ambulância.
O espanhol não era passageiro do MV Hondius, mas viajou no mesmo voo da Ilha de Santa Helena para Joanesburgo.
Tenho acompanhado e achado divertido a quantidade de imprecisões que dizem os virologistas, que são chamados pelas TVs para dar opinião, mas não se inteiraram das “manobras” do navio.
– Dizem que passageiros saíram do navio em Joanesburgo. O navio nunca lá esteve, saíram em Georgetown, na Ilha de Santa Helena.
– Um disse que saíram 40 passageiros, em Joanesburgo e daí apanharam aviões pelo mundo, sabe-se lá deles. Saíram em Georgetawn e, de facto, podem ter infetado a população local. Dos quais:
– 1 foi evacuado por avião-ambulância para Joanesburgo
– 9 apanharam um avião comercial, de uma companhia aérea sul-africana, para Joanesburgo. Uma holandesa, passageira do navio, que viajou neste voo faleceu no dia seguinte. O espanhol, que de que fala o post, não era passageiro do navio mas viajou neste avião.
– Dos outros 8, 3 foram localizados na África do Sul e internados nesse país. E 5, ou não foram localizados, ou sabe-se que viajam em voos comercias, designadamente para a Suíça e a Inglaterra.
Andam a procurar rastrear os passageiros, quer do voo Santa Helena-Joanesburgo, quer o que tenham apanha em Joanesburgo, mas os casos mal ultrapassam os dedos de uma mão, não há razão para alarme e a OMS desmente qualquer risco de epidemia.
P.S. Dos 40 que saíram do navio em Santa Helena (onde também foi desembarcado o cadáver de um passageiro, a primeira vítima do vírus; a passageira, holandesa, que morreu em Joanesburgo, era esposa), 9 seguiram para Joanesburgo no voo comercial. Os restantes regressaram ao navio, assim que as autoridades tomaram conhecimento do vírus. Isto para quem se pergunte o que lhes aconteceu, porque têm sido divulgados números bastante embrulhados. Já para não falar dos 40 desembarcarem em Joanesburgo/Georgetown 🙂