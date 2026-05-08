Primeiro caso suspeito de hantavírus em Espanha

A crise em torno do surto de hantavírus associado ao cruzeiro MV Hondius ganhou um novo desenvolvimento: Espanha confirmou o primeiro caso suspeito no continente, envolvendo uma mulher que já está hospitalizada em Alicante.

A situação sobre o hantavírus não representa, para já, transmissão comunitária em Espanha

Segundo as autoridades espanholas, a paciente apresentou sintomas respiratórios ligeiros após ter viajado no mesmo voo que uma passageira infetada que morreu na África do Sul, relacionada com o surto do navio. Como medida preventiva, foi imediatamente colocada em isolamento hospitalar enquanto decorrem testes laboratoriais.

A situação não representa, para já, transmissão comunitária em Espanha. O caso é considerado importado e associado ao rastreio de contactos internacionais. Ainda assim, as autoridades de saúde regionais ativaram protocolos de monitorização e vigilância epidemiológica para evitar qualquer propagação.

O que se sabe sobre o risco?

O vírus identificado no surto do MV Hondius é a rara variante Andes, uma das poucas estirpes de hantavírus com possibilidade de transmissão entre humanos, embora isso continue extremamente incomum e geralmente limitado a contactos muito próximos.

O caso de Alicante aumenta a vigilância em Espanha, mas não altera a avaliação geral de risco, que continua a ser considerada baixa para a população em geral.

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