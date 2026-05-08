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Bateria com potência de uma central nuclear está a ser construída na Europa

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Muito mais que isso. says:
    8 de Maio de 2026 às 16:17

    Finalmente perceberam que estamos em guerra com a china, EUA e Rússia e que precisamos de tecnologias que nos libertem da dependência energética desses países, já chega de a europa andar a sustentar esses paízinhos de caca.

    Responder
    • Nem tanto isso says:
      8 de Maio de 2026 às 16:39

      Quem percebeu isso?
      O grupo privado que vai investir até 5000 milhões? Sim, estão desesperados com o nosso bem estar, lol.
      PS: A quem escreveu a notícia, convinha perceber de matemática, ou pelo menos saber interpretar números…”com um custo que poderá variar entre UM e cinco mil milhões..”
      O correto será entre Mil e cinco mil milhões”.

      Responder
      • Toni da Adega says:
        8 de Maio de 2026 às 16:46

        temos que combater esta mania de gastar dinheriro no proprio pais. Imagina quantos barris de petroleo esse dinheiro paga

        Responder
      • TiagoC says:
        8 de Maio de 2026 às 16:48

        Aqueles matam cientistas com o português Nuno Loureiro. Sabem que, o império está ameaçado pelos GÉNIOS e matam-nos antes que percam dinheiro.

        Responder

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