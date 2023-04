Primeira chuva de estrelas artificial vai acontecer em 2025

Os fenómenos celestes tendem a prender a atenção de qualquer pessoa pelo mistério e pela própria espetacularidade que apresentam e as chuvas de estrelas são um deles. Uma empresa japonesa está, no entanto, a preparar aquele que será o primeiro espetáculo artificial estrelas cadentes com objetivos científicos.

O projeto Sky Canvas está a ser desenvolvido pela empresa japonesa Astro Live Experiences e tem como objetivo criar uma chuva de estrelas que, além de entretenimento, servirá para a recolha de dados atmosféricos relativos à mesosfera, que se espera que sejam vitais para a investigação das alterações climáticas.

Estamos a trabalhar na produção das primeiras estrelas cadentes artificiais do mundo, oferecendo-as como conteúdo de entretenimento disponível para muitas pessoas e adquirindo dados da atmosfera, de forma a compreender o mecanismo que existe por detrás das alterações climáticas. Acreditamos que é possível promover a compreensão científica das alterações climáticas, ao mesmo tempo que estimulamos a curiosidade e interesse às pessoas de todo o mundo sobre o espaço e o universo.

| Declara Lena Okajima, CEO da ALE.

Para criar as estrelas cadentes, serão usadas pequenas esferas com apenas 1cm de diâmetro que serão lançadas a 400 km do solo terrestres, a partir de um satélite.

A dimensão e composição química destas esferas irá então permitir que viajem entre as camadas da atmosfera e se incendeiem para um espetáculo semelhante ao de uma chuva de estrelas. Espera-se que as estrelas possam cair em múltiplas cores, mas os investigadores ainda desconhecem o seu comportamento na atmosfera.

Estudos recentes indicam que a mesosfera tem vindo a arrefecer de forma gradual e a contrair-se como consequência do aumento dos gases com efeito de estufa. A longo prazo, tal impacto poderá fazer com que as camadas superiores da atmosfera entrem em colapso Com este lançamento, a empresa pretende então conhecer melhor este ambiente e perceber de que forma pode estar ser afetado pelas alterações climáticas. A ALE garante ainda que a sua tecnologia enviada para criar as chuvas de estrelas artificiais não se irá transformar em lixo espacial.