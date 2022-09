Não pode tomar banho durante uma trovoada? Calma… leia este artigo

Uma trovoada é a situação meteorológica caracterizada pela presença de raios. O efeito acústico na atmosfera terrestre é conhecido como trovão. Para a formação de trovoada é necessário que exista elevação de ar húmido numa atmosfera instável.

Recentemente surgiram alguns artigos que referem que não deve tomar banho ou lavar a louça em dias de trovoada? Será verdade?

Trovoada: Relâmpagos podem "viajar" através da canalização?

A resposta é sim, mas espere! Quando há trovões há relâmpagos, e os relâmpagos podem matar ou mutilar pessoas (temos infelizmente algumas notícias). Nesse sentido, em dias de trovoada há algumas coisas que devemos evitar para nossa segurança.

No que diz respeito às canalizações, é verdade que os relâmpagos "viajar" através dos tubos, mas em Portugal as instalações têm mecanismos de segurança. As canalizações metálicas, de água, aquecimento, ou mastros de antenas etc., são equipotencializadas e ligadas à terra.

Em dias de temporal com trovoada, evite locais elevados, campos abertos ou acima do nível médio das árvores. Se estiver numa zona aberta não se deite completamente na terra, em vez disso, ajoelhe-se com as mãos apoiadas no chão e a cabeça baixa entre as mesmas. Se estiver num local elevado e muito íngreme como uma montanha, sente-se numa pedra ou em qualquer objeto não metálico. Amarre uma corda à volta do tornozelo, isto permite ancorá-lo caso um relâmpago atinja as proximidades.

Evite posicionar-se perto de árvores isoladas, abrigos de pic-nic, coretos. Grandes edifícios são mais seguros do que estruturas mais pequenas e abertas. Evite também torres de comunicação, postes de eletricidade gradeamentos de metal e tendas isoladas.

De acordo com a CNN, uma trovoada acontece quando um relâmpago cai, aquecendo o ar à volta do raio até “50.000 graus Fahrenheit [27.760 graus Celsius], 5 vezes mais quente do que a superfície do sol". “Imediatamente após o relâmpago, o ar arrefece e contrai-se rapidamente. Esta rápida expansão e contração cria a onda sonora que ouvimos como um trovão".

Em Portugal, usando o sistema métrico, o IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera é possível calcular a que distância está uma trovoada: “a distância em metros ao local onde está a trovoada é obtida multiplicando 340 pelo intervalo de tempo, em segundos, entre o relâmpago e o trovão. Por exemplo: se o intervalo é de 10 segundos, a trovoada está a 3 400 m (3,4 km); se a trovoada estiver a 5 000 m (5 km), o intervalo de tempo é de 14,7 s.”