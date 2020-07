COVID-19: Ventilador português Atena é totalmente seguro

No início desta pandemia provocada pela COVID-19, uma das principais preocupações era a existência suficiente de ventiladores nos hospitais. Estimava-se que Portugal tivesse equipamentos em falta, mas desde logo se começaram a desenvolver soluções.

Um dos projetos de sucesso é o ventilador português Atena produzido pelo CEiiA–Centro de Engenharia e Desenvolvimento. Já está a ser produzida uma segunda versão deste ventilador.

Na sequência das notícias emitidas pela RTP, em 24 de Julho, sobre o Ventilador Atena, levantando questões sobre a certificação, o financiamento e a venda deste ventilador, o CEiiA, pelo respeito e gratidão que tem para com todos os portugueses que contribuíram para este projeto, veio esclarecer no LinkedIn que…

O Ventilador Atena é um projeto desenvolvido com humanidade, resiliência, paixão e entrega, por uma equipa de médicos e engenheiros, que trabalhou noite e dia, com um propósito comum: desenvolver um dispositivo médico que, no contexto de pandemia, permitisse salvar vidas em Portugal e no Mundo. Um produto industrializável, que não ficasse apenas pela fase de modelo ou protótipo, algo comum em iniciativas desta natureza

De acordo com a informação, a primeira versão deste ventilador foi desenvolvida em 45 dias e a sua produção iniciada com o objetivo de chegar o mais rapidamente possível aos hospitais. Em 07 de maio de 2020, o CEiiA submeteu ao Infarmed, nos termos do PE-COVID19-ventilador, a documentação do Atena relativa ao pedido de autorização especial para a utilização deste ventilador em Portugal. A 14 de julho, o CEiiA foi notificado pelo Infarmed da respetiva autorização para uso do Atena no SNS, no contexto de COVID-19.

Este ventilador médico invasivo, desenvolvido para dar suporte em Cuidados Intensivos a doentes COVID-19 em falência respiratória aguda, inclui os modos de ventilação controlada em volume (CMV) e em pressão (PCV), bem como volume controlado com pressão regulada (PRVC) e pressão de suporte (PSV).

Financiamento do Ventilador português Atena

Mais de 100 mil portugueses contribuíram para o projeto Atena no âmbito da iniciativa “The voice”, um programa da RTP. O projeto Atena envolveu, ainda, um conjunto de mecenas científicos que contribuíram com 1M€, tendo como contrapartida a entrega de 100 ventiladores aos hospitais portugueses. O financiamento 100% reembolsável pressupõe a devolução total do montante do empréstimo solicitado no valor de 2.6M€, decorrente das vendas do ventilador ao mercado internacional.

O CEiiA irá devolver à sociedade o contributo dos mais de 100 mil portugueses, através da afetação de uma percentagem das receitas associadas às vendas do Atena no exterior. Para o efeito, assinou um protocolo com o Banco Alimentar, instituição à qual já fez uma primeira entrega no valor de 34.626,00€

Leia também…