Portugal: Já há 100 ventiladores Atena! Testes feitos em porcos

Desde que se começou a sentir esta pandemia, um dos principais medos era a falta de ventiladores nos hospitais em todo o mundo. Em alguns países, como, por exemplo, a Itália, o serviço de saúde entrou em colapso e os números falam por si. Em Portugal os cuidados intensivos têm atualmente uma ocupação de 57% e, por agora, não há equipamentos em falta.

O Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel entregou agora os primeiros 100 ventiladores Atena. Em produção já estão mais 400.

Ventiladores Atena foram produzidos em Matozinhos

Os primeiros 100 ventiladores portugueses produzidos em tempo recorde pela CEIIA estão prontos para entrega. De relembrar que os Engenheiros do CEIIA desenvolveram o ventilador em pouco mais de 45 dias, em Matosinhos.

Segundo António Costa, este é um mercado onde é “preciso reforçar a capacidade de produção nacional de ventiladores para o país deixar de depender de um mercado externo desregulado e selvagem”.

De acordo com o Publico, o ventilador pulmonar Atena está a ser testado em porcos, desde a semana passada, na Escola de Medicina do Minho e no Centro Clínico Académico de Braga. O jornal refere ainda que os porcos “estão sob o efeito de analgésicos e de anestesia quando são entubados com o ventilador”.

José Miguel Pêgo, da Escola de Medicina do Minho e do Centro Clínico Académico de Braga, diz que se cumpre “o mesmo protocolo utilizado nos doentes internados numa unidade de cuidados intensivos”.

O pedido de ensaios em pessoas foi submetido esta sexta-feira ao Infarmed. No âmbito deste projeto foram também angariados 1,85 milhões. Os ventiladores vão depois seguir para o Hospital de Santo António, no Porto.

O Governo realça que através de um sistema inédito de “crowdfunding”, lançado através da Fundação Gulbenkian e da RTP, reuniu-se mais de 96 mil dadores individuais. Incluiu também um apoio reembolsável pela ANI de 2,6 milhões de euros. O modelo deste ventilador foi desenvolvido de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde.

