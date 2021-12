Acabou! Erupção do Vulcão de La Palma terminou finalmente

O vulcão em La Palma volta a ser notícia, mas agora por algo mais positivo. Segundo o que foi anunciado hoje, a erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, terminou ao fim de mais de três meses.

De referir que o vulcão Cumbre Vieja estava há 10 dias consecutivos sem sinais visíveis de atividade.

Vulcão de La Palma: Zona continuará a ser perigosa...

Os especialistas já avisaram que vão ser necessários vários anos para limpar e reconstruir os estragos provocados pela erupção, acrescentando que a área continuará a ser perigosa devido às emissões de gases tóxicos, à temperatura e ao risco de desabamento de terras.

De acordo com o diretor do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias (Pevolca), Júlio Pérez, em conferência de imprensa...

Hoje a comissão científica pode afirmar […] que a erupção acabou. Não há lava ou uma emissão significativa de gás

O anúncio foi feito após 10 dias de inatividade do vulcão. Tendo em conta os dados divulgados no final de novembro, a erupção aumentou em 43 hectares a ilha espanhola, com a criação de deltas de lava e fajãs que atingiram as águas do Atlântico. Há também registo de 2.651 casas destruídas pela lava.