Por tempo limitado, mas de forma igualmente impressionante, a Terra vai receber uma segunda lua, este mês, na forma de um asteroide.

Ao contrário da Lua que conhecemos, que acompanha a Terra há cerca de quatro mil milhões de anos, esta "nova mini-lua", na forma do pequeno asteroide 2024 PT5, far-nos-á companhia durante apenas dois meses, antes de regressar à sua casa, numa cintura de asteroides que segue o nosso planeta e orbita o Sol.

Uma equipa de cientistas especializados no estudo dos chamados "eventos de mini-lua" identificou o próximo evento de captura gravitacional. Detetou as propriedades dinâmicas peculiares do asteroide 2024 PT5 enquanto monitorizava regularmente objetos recém-descobertos para detetar comportamentos potencialmente interessantes.

O objeto que nos vai fazer uma visita pertence à cintura de asteroides Arjuna, uma cintura secundária de asteroides constituída por rochas espaciais que seguem órbitas muito semelhantes à da Terra, a uma distância média do Sol de cerca de 150 milhões de quilómetros. Os objetos da cintura de asteroides de Arjuna fazem parte da população de objetos próximos da Terra, composta por asteroides e cometas.

Explicou Carlos de la Fuente Marcos, autor principal da investigação e professor da Universidade Complutense de Madrid, ao Space.com.

Além disso, esclareceu que alguns destes objetos da cintura de asteroides de Arjuna podem aproximar-se da Terra a uma distância de cerca de 4,5 milhões de km e a baixas velocidades de cerca de 3540 km/h.

Nestas condições, a energia geocêntrica do objeto pode tornar-se negativa e o objeto pode tornar-se uma lua temporária da Terra. Este objeto em particular passará por este processo a partir da próxima semana e durante cerca de dois meses. Não seguirá uma órbita completa à volta da Terra. Pode dizer-se que se um verdadeiro satélite é como um cliente que compra produtos numa loja, objetos como o 2024 PT5 são montras.

Clarificou Carlos de la Fuente Marcos.

Eventos de mini-Lua são curiosos para a ciência

Os eventos da mini-lua têm dois formatos:

Episódios longos durante os quais o asteroide completa uma ou mais voltas em torno do nosso planeta, com estes compromissos gravitacionais a durarem um ou mais anos. Eventos curtos em que o pequeno corpo não completa uma volta completa. Estas capturas temporárias podem durar apenas dias, semanas ou mesmo alguns meses.

Segundo o professor, para se tornar uma mini-lua, um corpo tem de se aproximar da Terra a uma distância de cerca de 4,5 milhões de quilómetros, a cerca de 3540 km/h: "Nestas condições, a energia geocêntrica pode tornar-se negativa e o objeto fica temporariamente ligado à Terra".

Até agora, a ciência só identificou dois objetos sujeitos a capturas longas: 2006 RH120 e 2020 CD3. Há três exemplos publicados de capturas curtas: 1991 VG, 2022 NX1, e 2024 PT5. Mas há vários outros não publicados.

Eventos curtos de mini-lua como este que se avizinha, em que o pequeno corpo (neste caso um asteroide) adquire energia geocêntrica negativa durante semanas ou alguns meses, são relativamente frequentes, com vários eventos a acontecerem por década.

Os episódios de captura prolongada, por outro lado, são raros, com a Terra a registar um em cada dez ou vinte anos. A causa da ejeção destes objetos da Terra são as perturbações gravitacionais causadas pelo Sol.

Após o asteroide 2024 PT5 cumprir o seu papel de mini-lua, regressará a uma órbita centrada no Sol, continuando a fazer parte da cintura de asteroides de Arjuna.

Para os curiosos, más notícias

Durante a sua ocupação em torno da Terra, o asteroide 2024 PT5 não será visível para a grande maioria dos observadores do céu.

Afinal, "o objeto é demasiado pequeno e ténue para os típicos telescópios e binóculos amadores".

Contudo, por estar "bem dentro da gama de brilho dos telescópios típicos usados por astrónomos profissionais", "um telescópio com um diâmetro de pelo menos 30 polegadas e um detetor CCD ou CMOS são necessários para observar este objeto".

A investigação da equipa foi publicada na revista The Research Notes da AAS.

