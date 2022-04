Há muito que se sabe que a DuckDuckGo quer ser totalmente diferente da sua concorrência. Este motor de pesquisa não guarda dados e procura manter as pesquisas dos utilizadores anónimas e sem que forneçam dados a ninguém.

Claro que a DuckDuckGo tem alargado a sua presença e procurado crescer para outras áreas. Depois de ter revelado o seu browser para as apps móveis, revelou agora outra meta. Quer atacar o desktop e já começou os testes com esta sua nova proposta.

Quem usa o DuckDuckGo sabe bem das vantagens que este motor de pesquisa oferece face à concorrência. Com os mesmos resultados que os restantes oferecem, consegue manter os utilizadores anónimos e sem que estes forneçam dados para criar um perfil.

Para crescer ainda mais e garantir esta privacidade em outras áreas, o DuckDuckGo terá em breve uma novidade. Apresentou agora o seu browser, munido de ferramentas importantes e que querem proteger os utilizadores ao navegarem na Internet.

Por agora, e do que foi revelado, o browser do DuckDuckGo está ainda limitado ao macOS. Esta está numa beta privada e que pode ser acedida por qualquer um, sendo mais tarde alargada ao Windows, tendo assim um alcance completo.

As ferramentas programadas permitem poupar 60% de dados face ao Chrome e garantir a segurança permanente do HTTPS. Todos os dados gerados, e que sejam necessários, vão ficar guardados localmente. Há ainda um bloqueador de anúncios, um botão par limpar cookies automaticamente e a excelência da pesquisa do DuckDuckGo.

Quem quiser testar já esta novidade só tem de seguir uns passos bem simples. Descarregar a app móvel, aceder às definições e escolher participar nos testes que o DuckDuckGo está a preparar. Mais tarde recebem o código e o link para descarregar esta app.

Com esta solução a DuckDuckGo quer aumentar ainda mais a privacidade e a segurança dos utilizadores. Para além da pesquisa segura e protegida, há ainda todas as ferramentas dedicadas a garantir o anonimato dos utilizadores na Internet.