WhatsApp traz uma novidade exclusiva para o iPhone! Saiba qual é

De todas as novidades que o WhatsApp vai desenvolvendo e apresentando, a maioria é dedicada ao Android ou acessível a todos. Não existem muitas que sejam exclusivas do iPhone, dada a natureza deste serviço de mensagens. Isso mudou e há uma novidade do WhatsApp exclusiva para o iPhone! Saiba qual é.

Com capacidades diferentes em cada sistema operativo, é natural que o WhatsApp aproveite para se diferenciar das restantes apps. Isso tem sido visto no passado e agora está novamente a acontecer, desta vez no iOS e no iPhone.

A empresa da Meta tem agora disponível a capacidade de detetar e copiar o texto de qualquer imagem, tornado-se assim mais útil. Esta ainda não está referenciada na lista de novidades da App Store, mas sabe-se que está a ser alargada a todos os que usam o WhatsApp no iPhone.

WhatsApp for iOS 23.5.77: what's new?



After announcing voice status updates within the official changelog on the App Store, WhatsApp is now rolling out the ability to extract text right out of an image to everyone!https://t.co/tkehS2T6pl — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 16, 2023

Para testar esta novidade, os utilizadores só precisam de abrir uma imagem recebida e aceder ao editor destas. Aqui encontram um novo botão, que vai permitir copiar o texto presente e usá-lo depois em qualquer lugar. As imagens temporárias não vão poder ser usadas neste contexto.

Para o conseguir, esta nova versão do WhatsApp faz uso de APIs que são exclusivas do iOS 16. Estas são dedicadas a fazer este processo, algo que era já conhecido dos utilizadores e que a Apple tinha revelado quando apresentou a nova versão do sistema do iPhone.

Visto que usa APIs da mais recente versão do iOS, a capacidade de copiar texto nas imagens do WhatsApp não fica acessível a todos. Quem tiver versões mais antigas deste sistema fica fora desta novidade. Há também a exclusão de qualquer iPhone que não possa receber o iOS 16, como os modelos anteriores ao iPhone 8.

Esta é uma excelente adição para o WhatsApp do iPhone, que ganha assim novas funcionalidades. Usando funcionalidades próprias do iOS e do smartphone da Apple, difere logo de tudo o que a concorrência oferece.