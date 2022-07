Mapas da Apple: Veja como utilizar a função multi destinos no iOS 16

A opção de adicionar vários destinos no navegador é nova na app Mapas da Apple, mas antiga no Google Maps, que pode ver como usar aqui. Agora os mapas nativos do iPhone, iPad e restantes dispositivos também terão esta funcionalidade. Basicamente, é uma forma de colocarmos vários destinos ou paragens intermédias entre a partida e o destino final da nossa viagem.

Os novos sistemas operativos da Apple trazem muitas novidades. Umas são já conhecidas de apps de terceiros a gravitar no ecossistema da empresa de Cupertino, outros são efetivamente uma inovação. Vamos ver como funciona esta.

As férias estão a bater à porta e queremos muitas vezes programar a nossa viagem com paragens intermédias. Usar os mapas dos smartphones é uma ajuda preciosa, pois as informações obtidas podem ajudar-nos até a poupar dinheiro, assim como a evitar uma série de problemas de trânsito.

Quando a viagem é longa, interessa programar onde vamos parar para descansar, tomar um café, ir ao WC e até abastecer. Pelo caminho podemos visitar lugares de passagem, pois é uma boa oportunidade de rentabilizar a viagem. E nada como colocar tudo no mapa e seguir rumo.

Conforme referido, ao usar o iPhone, a opção de mapas para este roteiro seria o Google Maps para iOS, que permite esta gestão de rotas desde 2016. Finalmente, com a chegada do iOS 16, o Apple Maps permite planear um percurso com múltiplas paragens. E é muito fácil de usar.

Como programar paragens intermédias na nossa viagem via Mapas da Apple

Abra a app Mapas da Apple no seu iOS

Introduza os seus pontos de partida e de chegada. A app irá calcular a rota (ou rotas, se existirem alternativas).

Nas instruções de texto, toque em Adicionar Paragem e adicione o local, morada, ou contacto que deseja visitar.

A nova paragem será automaticamente acrescentada ao final da sua lista. Se quiser que seja uma paragem pelo caminho, toque e segure nas três linhas à direita do nome do lugar, e mova-a para onde quiser na sua lista de destinos.

Fácil, útil e muito a propósito desta altura em que milhões de pessoas se deslocam para ir de férias ou, simplesmente, para explorar outros locais com várias paragens.