O macOS contém várias funcionalidades que vêm nativamente com o Mac, dispensando assim o uso de software externo. No entanto, o GIF Brewery 3 é uma alternativa à capacidade de gravar o ecrã e muito mais, elevando as potencialidades proporcionadas pela ferramenta nativa.

Um dos destaques está no formato em que os clipes são gravados, facilitando assim a sua preparação para serem partilhados nas redes sociais ou guardados no computador.

Uma das novidades estreadas no macOS Mojave, em 2018, foi a implementação da combinação de teclas Command-Shift-5 que abre o menu de capturas de ecrã… Com a possibilidade de o gravar!

Tal era algo requisitado pelos utilizadores, estando assim nativamente implementado de forma simples, intuitiva e com capacidades relativamente completas. No entanto, continuam a haver alternativas para os utilizadores que procurem algo mais.

O GIF Brewery 3 é um desses exemplos. Complementa-se às funcionalidades nativas de modo a proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível.

GIF Brewery 3: excelente ferramenta para trabalhar com GIFs no macOS

O grande destaque do GIF Brewery 3 está na gravação do ecrã em formato GIF. Tal é algo não suportado pela ferramenta incorporada no sistema operativo. Não obstante, as suas funcionalidades vão muito para além disso.

Desde logo, na página inicial da aplicação, o utilizador é contemplado com mais funcionalidades, entre as quais: pegar num outro formato de vídeo e passá-lo para GIF, juntar imagens num GIF e gravar um GIF com a câmara do Mac.

No entanto, as capacidades desta ferramenta vão muito mais além! Pode ainda, quer tenha escolhido um vídeo já gravado ou caso o tenha gravado com a aplicação, editá-lo em vários parâmetro de modo a criar o produto final que deseja.

O GIF Brewery 3 está disponível na Mac App Store de forma gratuita. Para quem trabalhar com GIFs no seu computador com macOS, será uma ferramenta quase obrigatória! As capacidades poderosas aliadas ao funcionamento simples e intuitivo tornam este software bastante apelativo e deste modo recomendamos o seu uso.

