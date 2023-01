Para conquistar ainda mais utilizadores, o WhatsApp tem procurado reforçar a sua oferta em novos sistemas ou até nos em que está já presente. Habituámo-nos a ver este serviço principalmente nos smartphones, mas o browse e até o Windows ou o macOS têm propostas próprias.

A reforçar esta aposta, surge agora uma novidade para os utilizadores do macOS. Este sistema recebe agora uma novidade, com uma app do WhatsApp completamente reformulada e refeita de raiz. Está ainda numa versão beta, mas já qualquer utilizador a pode instalar e testar.

Uma área que está bem identificada como tendo necessidade de melhoria são as apps do WhatsApp para o Windows e o macOS. Os utilizadores queixam-se há já vários anos, mas o resultado não tem sido significativo, com apenas algumas melhorias em especial no sistema da Microsoft.

Isso muda tudo agora, com a chegada de mais uma atualização de peso, agora para o macOS. A versão dedicada a este sistema foi reescrita e melhorada, com um desempenho ainda melhor e com uma estabilidade que também se espera que venha a crescer.

A grande diferença que surge com esta versão é mesmo a tecnologia em que foi desenvolvida. Se até agora era apenas uma transformação da versão web, que usava o wrapper Electron, passa a contar com a tecnologia Catalyst da Apple, que permite converter apps do iOS para o macOS.

Ainda que tenha sido apresentada em meados do ano passado, estava limitada a um grupo muito restrito de utilizadores. Agora, e do que foi detetado, a versão beta da nova app do WhatsApp está finalmente acessível a todos os utilizadores dispostos a testar esta versão.

Quem quiser usar a novidade basta aceder ao site do WhatsApp e descarregar a versão ali disponível. Relembramos que é uma versão de testes e que poderá eventualmente ter alguns problemas pontuais para os utilizadores.

Esta será a versão que mais tarde será acessível aos utilizadores que optarem por esperar pela estabilidade da atualização final. Esta novidade é importante pois mostra que o WhatsApp volt aa apostar nas versões de desktop e em especial no que em disponível para o macOS, o sistema da Apple.