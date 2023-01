Depois da demissão de 10 mil trabalhadores, Microsoft anuncia receita de $52,7 mil milhões

Numa onda de demissões nas grandes empresas tecnológicas, a Microsoft anunciou há poucos dias o despedimento de 10 mil trabalhadores alocados a diferentes áreas, que deverá acontecer até ao final do próximo trimestre do ano. Contudo, a par desta notícia, a empresa acaba de divulgar o seu relatório financeiro do último trimestre.

A Microsoft teve uma receita de $52,7 mil milhões, um aumento de 2% face ao período homólogo. Os lucros, no entanto, caíram cerca de 12%, uma tendência que se espera que continue durante 2023.

A Microsoft deu a conhecer os seus resultados financeiros relativos ao segundo trimestre do ano fiscal de 2023. A receita foi de 52,7 mil milhões de dólares, o que representou um aumento 2%, face ao período homólogo.

O lucro operacional foi de 20,4 mil milhões de dólares (GAAP), menos 8% que no ano anterior, além disso, o lucro líquido foi de 16,4 mil milhões de dólares, o que significa que caíram cerca de 12%.

Segundo Satya Nadella, "a próxima grande onda da computação está a nascer, pois o Microsoft Cloud transforma os modelos de IA mais avançados do mundo numa nova plataforma de computação". O presidente e diretor executivo da empresa, disse ainda que existe um compromisso em ajudar os clientes a usar as plataformas e ferramentas, para fazer mais com menos e inovar para o futuro na nova era da IA.

Além disso, segundo Amy Hood, vice-presidente executiva e diretora financeira da Microsoft, a empresa está focada na excelência operacional enquanto continua a investir para impulsionar o crescimento. A receita do Microsoft Cloud foi de 27,1 mil milhões de dólares, um aumento de 22% (aumento de 29% em moeda constante) em relação ao ano anterior, pois as ofertas comerciais continuam a gerar valor aos clientes.

A divisão More Personal Computing da Microsoft, que inclui Windows, Xbox e hardware de PC, caiu 19% em relação ao ano anterior, atingindo os 14,2 mil milhões de dólares. Esse é o resultado direto da desaceleração do mercado de PCs. A empresa diz que a receita do Windows para os fabricantes caiu 39%, enquanto o conteúdo e os serviços do Xbox também caíram 12%. A receita de dispositivos caiu 39%, com a procura por dispositivos Surface muito fraca.

Estes resultados surgem numa altura em que a Microsoft está a reestruturar as suas equipas e se prepara para demitir 10 mil funcionários.