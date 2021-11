iPhones demoram mais a receber novas funcionalidades – Porquê?

Se está dentro do mundo dos smartphones, já se deve ter questionado sobre o porquê de os iPhones se atrasarem para a festa quando se trata de introduzir novas funcionalidades nas máquinas da Apple. Contrariamente, os smartphones Android parecem obter novas funcionalidades a toda a hora - até fica difícil de acompanhar todas elas.

Mas porque é que os iPhones são tão lentos a introduzir novas funcionalidades? Descubra hoje algumas razões.

Leitores de impressões digitais por baixo do ecrã, smartphones dobráveis, etc. Os dispositivos Android parecem obter sempre as características mais recentes antes dos iPhones. Mas porquê?

Características dos iPhones têm de se integrar no Ecossistema da Apple

Uma das maiores razões pelas quais os iPhones são tão lentos a introduzir novas funcionalidades é que cada nova funcionalidade introduzida não está limitada ao próprio iPhone. Esta tem de encontrar o seu lugar em todo o ecossistema Apple - precisa de funcionar bem em quase todos os produtos Apple.

Para o fazer, são necessários testes rigorosos para garantir que não existem problemas antes da funcionalidade ser aprovada. Cada nova funcionalidade precisa de ser adaptada de modo a funcionar em completa sinergia com outros dispositivos e funcionalidades Apple.

As decisões para um novo iPhone são tomadas com meses de antecedência, por vezes anos. E, enquanto os fabricantes de Android parecem lançar constantemente novas funcionalidades, fazê-lo é mais difícil para os iPhones devido ao seu ecossistema profundamente integrado e congruência com outros produtos e serviços Apple.

A Apple mantém a consistência dos iPhones acima das tendências

Não é novidade para ninguém que os smartphones Android são lançados em todas as formas e tamanhos, enquanto os iPhones normalmente permanecem mais ou menos os mesmos ao longo dos anos. Embora os fãs do Android possam discordar, isto não é necessariamente a Apple a ser preguiçosa, mas sim a estar consciente da sua base de consumidores.

Alterar demasiado o design ano após ano só dificulta a imagem de marca que um fã de iPhone tem da Apple. Por exemplo, por muito odiada que seja, mesmo por alguns utilizadores de iPhone, ainda assim é icónica e facilmente identificável à distância.

A manutenção da consistência do design, tanto para hardware como para software, assegura que um utilizador de iPhone continuará a atualizar para outro iPhone. Isto ajuda-os a saber o que esperar da sua compra e a não estarem sujeitos a quaisquer surpresas indesejadas que os dispositivos Android possam oferecer.

Contudo, com as marcas chinesas a tornarem-se mais populares a cada dia pelos seus smartphones premium, mas acessíveis, existe certamente mais pressão sobre a Apple para justificar o preço dos seus iPhones.

Software sem falhas acima de características divertidas

Se tiver visto as revisões e comparações online do iPhone, poderá ter notado como estes parecem lidar muito bem com as funcionalidades principais em comparação com smartphones Android de igual preço, tais como chamadas, videochamadas e gravação de voz.

Como existem significativamente menos iPhones do que telefones Android, os desenvolvedores de aplicações como o Instagram e Snapchat podem otimizar melhor as suas aplicações para correr num iPhone. Contrariamente, os smartphones Android obtêm uma solução de tamanho único descuidado.

Facilidade de utilização tem prioridade sobre a personalização

Embora o Android seja conhecido por dar aos utilizadores a possibilidade de escolha e a liberdade de fazer com que os seus telefones sejam mais pessoais, os iPhones estão mais concentrados na padronização e na oferta do que funciona melhor para a maioria das pessoas.

A vantagem aqui é a facilidade de utilização, maior integração, melhor consistência, e maior segurança e privacidade que se obtém com os produtos da Apple. Mas todas estas vantagens têm o custo de perder a liberdade de personalizar as suas máquinas ou desfrutar regularmente de novas funcionalidades inovadoras.

Em todos os seus produtos, quer seja um iPhone ou um MacBook, a Apple dá prioridade à facilidade de utilização e simplicidade em relação à personalização. É por isso que os iPhones são tão fáceis de operar e não têm tanta curva de aprendizagem como alguns smartphones Android podem ter.