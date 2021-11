Homem diz ter sido acidentalmente contratado pela NASA

Em curtos vídeos, de entre os infindáveis conteúdos do TikTok, as pessoas dão a conhecer muitas situações insólitas. Recorda-se do bebé que comprou, sem querer, uma atualização para o Tesla da mãe? Pois bem, desta vez, a história envolve um engenheiro que foi, acidentalmente, contratado pela NASA.

O vídeo onde explica toda a história já viralizou na rede social.

O engenheiro David Miller viralizou no TikTok com um vídeo onde conta ter sido acidentalmente contratado pela NASA. Uma história invulgar que mostra como a sua vida “ficou virada do avesso” devido a uma mudança inesperada na sua carreira: de mexer em aviões comerciais até conceber hardware utilizado pelos astronautas nas suas viagens espaciais.

Consegui uma entrevista para um emprego a trabalhar em aviões, depois recebi uma chamada de volta que dizia: 'Há um trabalho diferente que pensamos que poderá gostar e é para a equipa de Manipulator, Analysis Graphics, and Interactive Kinematics (MAGIK)'.

Recordou o engenheiro no vídeo publicado no TikTok.

A equipa da MAGIK é a responsável pela preparação e investigação da viabilidade das operações robotizadas planeadas a bordo das estações espaciais.

'Não sei o que isso é', mas eu disse: 'Parece interessante. Já que me está a ligar de volta, presumo que posso pedir uma entrevista presencial. Gostaria de ouvir sobre os dois trabalhos'.

Disse David Miller.

Posteriormente, o engenheiro não foi contratado para o primeiro trabalho, que envolvia trabalhar no avião comercial 787 da Boeing, como pensou que seria. Por sua vez, foi contratado para o segundo, para o qual nunca teve entrevista, e que acabou por se revelar um emprego na NASA.

Por isso mudei-me para o Texas e comecei a fazer esse trabalho.

Revelou David Miller, no vídeo do TikTok, acrescentando que trabalhou em muitos elementos que voaram, depois, para a Estação Espacial Internacional, incluindo hardware para passeios espaciais e sistemas de ancoragem.

De acordo com o engenheiro, a NASA precisava de preencher a equipa da MAGIK e, por isso, pediu ajuda à Boeing. Então, David Miller trabalhou para a NASA durante oito anos e revela ter sido uma experiência “mágica”.