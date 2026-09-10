Recorde tudo o que a Apple apresentou no evento “Surprise and shine”

Num dos eventos mais antecipados do ano, a Apple subiu ao palco na keynote Surprise and Shine para revelar uma vaga de novidades de hardware. Não desiludiu os entusiastas da marca e confirmou os avanços mais aguardados para os próximos meses.

A apresentação arrancou com uma dinâmica diferente de anos anteriores. Dos novos smartphones topos de gama aos relógios inteligentes e acessórios de som pessoal, a gigante de Cupertino renovou os principais pilares do seu catálogo. É assim o momento ideal para conferir em detalhe todas as propostas que vão chegar às lojas muito em breve.

iPhone 18 Pro e Pro Max renovam os smartphones

A dupla de topos de gama composta pelo iPhone 18 Pro e pelo iPhone 18 Pro Max abriu o rol de novidades ao estrear o avançado processador A20 Pro. O salto técnico traduz-se numa gestão de consumo muito mais inteligente, permitindo ao modelo Pro alcançar até 24 horas de reprodução contínua e à variante Pro Max fixar um valor de até 30 horas por carga.

As opções de acabamento receberam novos tons como o Glacier e o Burgundy, mantendo a estrutura robusta que caracteriza os modelos profissionais. No domínio do registo de imagem, o sistema de câmaras traseiro foi totalmente recalibrado para permitir uma absorção de luz muito superior em cenários noturnos exigentes.

O tratamento computacional suportado pelo novo chip garante capturas limpas, com menor ruído visual e um alcance dinâmico aprimorado em vídeo profissional. O resultado prático é uma ferramenta de trabalho altamente refinada para quem faz da criação de conteúdos no telemóvel a sua rotina diária.

As pré-encomendas dos novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max arrancam sábado, 12 de setembro, estando o lançamento oficial previsto para sexta-feira, 18 de setembro.

AirPods 5 chegam com mais ANC e melhor som

O universo dos acessórios sonoros recebeu os novos AirPods 5, uma geração que aproxima os auriculares standard de recursos antes reservados apenas aos patamares mais caros. O modelo passa a integrar cancelamento ativo de ruído eficiente, oferecendo até 5 horas seguidas de audição com o isolamento ligado e um palco acústico nítido para chamadas de voz.

A ergonomia foi afinada para garantir estabilidade anatómica sem exercer pressão excessiva no canal auditivo durante utilizações prolongadas. A integração direta com o assistente inteligente Siri e a sincronização instantânea entre múltiplos dispositivos continuam a ser argumentos de peso nesta proposta.

A caixa de transporte e carregamento beneficia de variantes com suporte nativo para carregamento por indução, acelerando o processo de carga entre deslocações e garantindo energia para o dia inteiro. A reprodução de frequências graves ganhou corpo evidente, consolidando estes auriculares como uma escolha equilibrada para lazer e produtividade móvel.

As pré-encomendas dos novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max arrancam sábado, 12 de setembro, estando o lançamento oficial previsto para sexta-feira, 18 de setembro.

Apple Watch Series 12 estão ainda melhores

No pulso, a estreia do Apple Watch Series 12 colocou a tónica no acompanhamento médico e na prevenção contínua do bem-estar físico. O relógio beneficia de uma cobertura de vidro Ceramic Shield cerca de 60% mais resistente a impactos e riscos acidentais, ideal para o uso diário sem preocupações acrescidas.

A aplicação Saúde adota novos algoritmos capazes de cruzar métricas corporais em tempo real, fornecendo dados úteis sobre o descanso noturno e a recuperação muscular de forma acessível. A marca introduziu também ferramentas inovadoras de áudio no sistema operativo, como a funcionalidade Live Rewind, que consegue transcrever pequenos excertos de conversas recentes diretamente no ecrã.

O painel mantém excelente legibilidade em dias de forte incidência solar, ajustando a luminosidade de modo suave para poupar energia. A navegação pelas diferentes aplicações está mais rápida, transformando o relógio num assistente prático para quem procura gerir compromissos e tarefas sem retirar o telemóvel do bolso.

Apple Watch Ultra 4 reforça a robustez para desporto extremo

Os utilizadores focados em desafios ao ar livre e rotinas desportivas exigentes contam agora com o Apple Watch Ultra 4, a proposta mais musculada do catálogo da marca. O modelo preserva o chassis volumoso em titânio e reforça o conjunto de sensores biométricos para manter leituras consistentes sob chuva forte ou variações bruscas de temperatura.

A calibração de posicionamento por satélite foi ajustada para evitar perdas de sinal em desfiladeiros ou zonas urbanas densas, assegurando trajetos registados com rigor. A autonomia do dispositivo foi alvo de atenção redobrada, permitindo enfrentar expedições de vários dias ou treinos de longa duração com o modo de baixo consumo ativado.

Os botões físicos mantêm dimensões generosas para utilização com luvas em ambientes de montanha ou desportos náuticos, respondendo às exigências dos praticantes mais rigorosos. Trata-se de uma afirmação de fiabilidade para quem procura superar limites sem depender constantemente de tomadas elétricas.

O Apple Watch Series 12 terá um preço inicial de 459 euros, enquanto o Apple Watch Ultra 4 estará disponível desde 909 euros.

iPhone Duo é o primeiro smartphone dobrável da Apple

O ponto alto da conferência reservou a aguardada entrada da marca no mercado dos equipamentos flexíveis com o novo iPhone Duo. O telemóvel recorre a um ecrã exterior funcional de 5,4 polegadas para consultas rápidas e desdobra-se num generoso painel interno de 7,6 polegadas dedicado à produtividade e ao consumo multimédia.

O mecanismo de charneira foi construído para minimizar vincos visíveis, permitindo alternar de forma natural entre tarefas com o apoio das funções avançadas de software. No interior, o equipamento é alimentado pelo mesmo processador A20 Pro presente na linha de topo, garantindo fluidez absoluta mesmo com várias aplicações pesadas em execução simultânea.

A estrutura interna acolhe uma solução de bateria dupla capaz de atingir até 44 horas de reprodução contínua através do ecrã frontal, fixando novos recordes de eficiência. A chegada às montras nacionais nas próximas semanas colocará este formato inovador à prova nas mãos dos utilizadores mais entusiastas.

O iPhone Duo tem preço inicial de 2 399,00 €, com opções de armazenamento de 256 GB a 2 TB. A pré-venda começa em 16 de outubro e o produto estará disponível a partir de 23 de outubro.