iPhone dobrável a caminho? Poderá custar mais de 2 mil dólares

A ideia de que a Apple pode estar a preparar um iPhone dobrável não é nova. A gigante quer seguir as tendências do mercado, mas falo-á ao seu ritmo e com as suas certezas. Assim, este smartphone demora a tomar forma. Agora, surgem novos rumores, com um dado importante. O iPhone dobrável pode ter um preço muito elevado, passando os 2 mil dólares.

O iPhone dobrável estará a chegar em breve?

Embora ainda não haja nenhuma declaração oficial, surgiram detalhes sobre o potencial iPhone dobrável em novos leaks. Falamos do preço, características e o que é esperado do smartphone da Apple.

Com a publicação feita pelo popular analista da Apple, Ming-Chi Kuo, surgiram novas informações sobre o modelo dobrável que a gigante de Cupertino esperava lançar há algum tempo. Em primeiro lugar, segundo as informações sobre a data de lançamento, a Apple prepara-se para lançar este modelo dobrável em 2026.

Conforme as alegações apresentadas, o primeiro smartphone dobrável da Apple pode ser o iPhone mais caro de sempre. Ming-Chi Kuo afirma que o preço do primeiro modelo dobrável poderá ultrapassar os 2 mil dólares e acrescenta que, embora se espere um dispositivo equipado com todas as tecnologias para este preço, os utilizadores não encontrarão tudo o que esperam.

Smartphone da Apple terá preço muito elevado

Revela que o dispositivo terá o formato de livro, com o ecrã externo a medir somente 5,5 polegadas, apostando num formato mais quadrado. O ecrã dobrável interno terá uma diagonal de 7,8 polegadas, sem nenhuma marca de dobra, graças a uma dobradiça que combina titânio e aço inoxidável. A estrutura será de titânio. Por outro lado, há informações de que o telefone terá 4,5 mm de espessura quando aberto.

Alega-se que, como a Apple pode não conseguir colocar um módulo FaceID num dispositivo com a espessura do iPhone dobrável, poderá optar por outra solução. Ming-Chi Kuo adianta que pode ter um módulo Touch ID ativado através do botão lateral.

A ideia inicial é que a primeira geração do iPhone dobrável entre em produção no final do ano. Deve começar a ser vendida em 2026 e as estimativas apontam para serem vendidas 3 a 5 milhões de unidades. Há planos para serem feitas aproximadamente 20 milhões de vendas em 2027.