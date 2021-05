Com os desenvolvimentos do iOS 14 ainda a decorrerem, a Apple deverá ter já outra frente a ser preparada. Como é normal na marca, que joga sempre por antecipação, deverá ter já o iOS 15 a ser preparado para ser anunciado em breve.

Assim e com este sistema a ser já uma certeza, há uma dúvida que assola todos os utilizadores. Que dispositivos vão ter acesso a esta nova versão. Esta lista possível surgiu agora, ainda que não oficial, mas estará próxima do que será a final. Saiba assim se o seu iPhone ou iPad vai receber o iOS 15.

Com o iOS 14 e o iPadOS 14 a serem ainda os sistemas operativos da Apple para o iPhone e para o iPad, tudo deverá mudar em breve. A gigante de Cupertino estará já a preparar a sucessão e a desenvolver a próxima atualização.

Esta deverá surgir, como é normal, na WWDC deste ano, que acontecerá já no próximo mês de junho. Será aqui que a Apple mostrará o iOS 15 e todas as novidades que tem a serem preparadas. Mais tarde, com a chegada do próximo iPhone, será finalmente lançado.

Com a proximidade deste sistema, surgem dúvidas sobre que equipamentos o vão receber. Falou-se várias vezes do fim do suporte para o iPhone 6s, o iPhone 6s Plus e o iPhone SE e também o iPad mini 4 e o iPad Air 2. e assim, esta lista agora apresentada torna-se ainda mais lógica.

Dispositivos Apple vão provavelmente receber iOS 15 iPhone 12, iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS

iPhone 11, iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, iPhone 7

iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus

iPhone SE 2 2020

iPod touch 7ª geração

iPad Air 4

iPad 8 10,2 polegadas

iPad Pro 11 polegadas (1ª e 2ª geraçãos), iPad Pro 12,9 polegadas (3ª e 4ª gerações)

iPad Pro 10,5 polegadas (1ª geração), iPad Pro 12,9 polegadas (2ª geração)

iPad (5ª geração), iPad (6ª geração)

iPad mini (5ª geração), iPad Air (3ª geração)

iPad 10,2 polegadas (7ª geração)

iPad Pro 9,7 polegadas (1ª geração)

iPad Pro 12,9 polegadas (1ª geração)

Claro que apenas a Apple e os seus engenheiros sabem que suporte vai existir. Ainda assim, é lógica a lista apresentada acima, que contempla os equipamentos que se seguiram aos modelos que foram supostamente agora abandonados.

A Apple surpreendeu todos quando ao apresentar o iOS 14 mostrou que iria manter os mesmos dispositivos que a versão anterior. Isso não acontece desta vez, mas ficam de fora equipamentos que foram apresentados em 2015 ou 2016 e que têm já bastante anos de mercado.

Já falta assim pouco para se conhecer o novo iOS 15 e o iPadOS 15, com todas as novidades que vão ser apresentadas. A Apple mantém a tradição de manter o suporte para os seus equipamentos por muitos anos, algo que fica novamente patente.