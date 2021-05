O dark mode tem estado a conquistar o seu espaço, em especial nos sistemas móveis, onde é cada vez mais usado e importante. Os benefícios são óbvios e os utilizadores já se habituaram a ter esta opção ativa de forma nativa.

A Google sempre foi umas grandes apoiantes deste modo escuro e agora parece apostada em trazê-lo para mais locais. Ainda que de forma não anunciada e oficial, é agora possível ver o dark mode em mais um local. Falamos do desktop e na página principal do motor de pesquisa.

O dark mode está cada vez mais presente

As vantagens do dark mode são óbvias e os sistemas operativos têm estado a adaptar-se a esta realidade. São cada vez mais presentes as apps que têm esta funcionalidade disponível, adaptando-se sempre da melhor maneira ao que é essencial aos utilizadores.

Claro que os próprios sites web se têm adaptado e há, aparentemente, um novo a tomar este caminho. Falamos do próprio Google, que na página de pesquisa parece ter agora uma novidade muito importante. Vários utilizadores detetaram e parece estar a ser massificada.

Google traz este modo para o desktop

Com uma simples opção, o Google parece ter agora também o dark mode presente e disponível para ser usado por todos. Ao abrir as Definições nesta página, presente no canto inferior direito, há agora a opção de personalização.

Aqui, e como novidade também, podemos ativar o dark mode, manter o modo claro ou definir que este se vai adaptar ao sistema operativo. É o primeiro que trata de trazer toda a novidade para esta página de pesquisa.

Novidade não apenas na página de pesquisa

Apesar de estar a começar a chegar a muitos utilizadores no desktop, há ainda relatos desta novidade noutros locais. Também na versão mobile do site da Google é possível ver, em alguns casos, esta novidade para ser ativada.

Caso ainda não tenha esta novidade acessível, deverá esperar mais uns dias. A Google ainda não formalizou o dark mode no seu motor de pesquisa, algo que deverá fazer dentro de dias, provavelmente na I/O de 2021, que começa na próxima semana.