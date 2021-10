iOS 15: Como ativar o resumo de notificações no iPhone

O iOS 15 foi um salto significativo ao seu antecessor, o iOS 14. O sistema operativo móvel da Apple está mais robusto, mais elegante e incorporou muitas novas funcionalidades.

Com o iOS 15 passou a ser possível ter um resumo de notificações. Saiba como funciona e como ativar.

Com o iOS 15 e iPadOS 15, pode programar o horário para receber um resumo de notificações todos os dias, para se manter informado quando lhe for conveniente. O resumo é personalizado e ordenado por prioridade com base na forma como utiliza as apps, com as notificações mais relevantes na parte superior.

As notificações não urgentes podem ser agrupadas num resumo e apresentadas à hora que lhes for mais conveniente. É possível programar o horário de resumo, escolhendo quando gostaria de receber o resumo de notificações ou Receber o que é importante (chamadas, mensagens diretas e notificações importantes serão apresentadas, mesmo que sejam de aplicações incluídas no resumo).

Como programar um resumo de notificações?

Aceda a Definições > Notificações > Resumo programado e, em seguida, ative Resumo programado. Em Aplicações no resumo, selecione as apps que pretende incluir no resumo de notificações. Em Programar, toque no botão Adicionar para adicionar um novo programa ou no botão Remover para remover um programa. Em seguida, ajuste o tempo de cada resumo programado que configurou.