Portal Mais Transparência passa a ter informação sobre fundos do PRR

O Portal Mais Transparência é uma plataforma que permite aos cidadãos acederem a informação disponibilizada pelo Estado de forma mais acessível, reforçando a sua relação de confiança com a Administração Pública.

O Portal passa a disponibilizar a partir de hoje informação mais completa sobre a contratualização de fundos europeus no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, sendo possível consultar páginas de detalhe sobre cada dimensão do PRR.

Portal Mais Transparência já recebeu mais de 20 mil utilizadores

Segundo um comunicado divulgado hoje, esta nova fase de desenvolvimento do Portal contempla também melhorias no acesso a informação sobre o PT2020, nomeadamente sobre os beneficiários secundários de todas as operações, com exceção do FEADER.

O Portal Mais Transparência foi lançado a 28 de abril e acumulou até ao momento mais de 20 mil utilizadores e cerca de 98 mil páginas visitadas, com o comunicado a referir que a página de pesquisa sobre os beneficiários de fundos europeus continua a ser a que verifica maior tempo e permanência dos utilizadores.

Até ao final do ano, adianta o comunicado, está ainda prevista a disponibilização de uma área municipal e o incremento da informação relativa à programação do PRR.

O Plano de Recuperação e Resiliência português é um programa de aplicação nacional, com um período de execução até 2026, que vai implementar um conjunto de reformas e de investimentos que permitirão ao país retomar o crescimento económico sustentado, reforçando o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década.

Portal Mais Transparência