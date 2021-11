iCloud cheio? Reduza o tamanho do Backup do seu iPhone

A Apple oferece aos utilizadores 5GB de armazenamento iCloud. Mas isto nem sempre é suficiente se tiver ativo o backup (cópia de segurança) do iCloud, que guarda todos os dados do seu iPhone. Para resolver isto, pode diminuir o tamanho dos seus backups e procurar algumas soluções alternativas para reduzir a carga nesta nuvem.

Descubra hoje como poupar armazenamento iCloud reduzindo o tamanho do backup do seu iPhone.

Se os backups do seu dispositivo excederem o tamanho oferecido pela Apple, terá de comprar uma subscrição iCloud, desligar os backups, ou deixar de utilizar outros serviços relacionados como o iCloud Photos ou o iCloud Drive para poupar armazenamento. Por isso, descubra como contornar este problema.

Como reduzir o tamanho dos backups do iCloud

Utilizando este método, pode impedir que algumas aplicações não essenciais façam parte do backup do iCloud, o que diminui significativamente o tamanho do mesmo.

As aplicações não essenciais podem ser aquelas cujos dados não lhe interessam ou aquelas que já armazenam tudo nos seus servidores como, por exemplo, o YouTube, aplicações de notícias, Facebook, Twitter, Instagram, entre outras. Mesmo que impeça estas aplicações de fazer backup, os seus dados são guardados nos seus servidores. Pode aceder a sua conta e aos seus dados introduzindo o email e palavra-passe.

Veja como reduzir o tamanho do ficheiro do backup, excluindo algumas aplicações:

1. Abra as "Definições" e clique no seu nome.

2. Vá a "iCloud" e clique em "Gerir armazenamento".

3. Clique em "Cópias de segurança" e aceda à cópia de segurança que diz "Este iPhone".

4. Clique em "Mostrar todas as aplicações" e desative todas as aplicações desnecessárias para evitar que façam parte do seu backup do iCloud.

Como criar um novo backup com tamanho reduzido

Depois de seguir os passos acima, o próximo backup que o seu iPhone fizer terá um tamanho de ficheiro reduzido. O seu dispositivo faz automaticamente uma cópia de segurança quando está bloqueado, a carregar e ligado ao Wi-Fi. Contudo, se quiser, pode fazê-lo manualmente seguindo estes passos:

1. Abra as "Definições" e clique no seu nome.

2. Clique em "iCloud" > "Cópia em iCloud" > "Efetuar cópia de segurança agora".

As fotografias que tem no seu telemóvel preenchem rapidamente o limite de 5GB grátis. Para resolver este problema, pode utilizar outras alternativas para guardar as mesmas, como por exemplo, o Google Photos, Amazon Photos ou até mesmo usar um computador.

Usar um PC para fazer backups de fotografias e do iPhone

Imagine uma situação em que tem muitas fotografias e backups de aplicações que ocupam a maior parte do seu armazenamento iCloud. Não quer pagar pelo seu aumento, mas mesmo assim quer manter as suas fotografias, vídeos e backups do iPhone em segurança. Nesta situação, pode mover as suas fotografias e vídeos do iPhone para o seu computador e guardá-los localmente. No entanto, note que isto não é armazenamento em nuvem. Em caso de danos no hardware do computador, falha, ou roubo, perderá estas fotografias e ficheiros.

