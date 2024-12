Este é o plano da Apple para utilizar os seus próprios modems 5G no iPhone

A Apple tem vindo a trabalhar no desenvolvimento de um modem 5G próprio para os seus dispositivos, e os seus planos são ainda mais ambiciosos do que inicialmente previsto. De acordo com um relatório recente, a empresa pretende estrear o seu modem em 2025, com o lançamento do iPhone SE 4, numa estratégia para eliminar a sua dependência da Qualcomm.

Embora a inclusão do modem 5G da Apple no iPhone SE 4 já tenha sido reportada anteriormente, novos detalhes fornecidos pela Bloomberg mostram o alcance da estratégia da Apple para os anos seguintes.

Esta abordagem revela a sua aplicação em futuros dispositivos, incluindo o iPhone 17 Slim (ou Air) e versões do iPad também previstas para 2025. Esta implantação faseada mitigará potenciais problemas associados à adoção precoce em equipamentos de gamas superiores.

Desenvolvimento de um modem 5G interno revelou-se um desafio gigante

A aquisição da divisão de modems da Intel pela Apple, em 2019, parecia promissora, mas os primeiros protótipos apresentaram problemas significativos. Eram volumosos, suscetíveis a sobreaquecimento e não funcionavam de forma eficaz. Além disso, a reescrita quase total do software legado da Intel atrasou ainda mais o progresso.

Houve rumores de que a Apple estaria a considerar abandonar o projeto, mas isso nunca foi confirmado. No entanto, a situação mudou quando a empresa começou a recrutar engenheiros com experiência na Qualcomm. Graças a essas contratações, a Apple conseguiu avanços suficientes para criar a primeira versão comercial do modem 5G, que deverá estrear no iPhone SE 4.

A estreia do modem 5G da Apple

O modem 5G que será introduzido no iPhone SE 4 e noutros dispositivos da Apple em 2025 é identificado internamente como "Sinope". Apesar de representar um marco importante, terá algumas limitações face às soluções da Qualcomm atualmente usadas pela empresa. Entre estas, destaca-se uma velocidade de download máxima de 4 Gbps, significativamente inferior aos 10 Gbps dos modems da Qualcomm, e a ausência de suporte para mmWave.

Ainda assim, o Sinope é visto como um passo inicial sólido. De acordo com a fonte, em 2026, a Apple planeia lançar a segunda geração do seu modem, chamada "Ganimedes", que será implementada no iPhone 18 e, posteriormente, nos iPads de alta gama em 2027.

No mesmo ano, a terceira geração do modem, conhecida como "Prometeu", deverá ser apresentada. A Apple acredita que, nesta fase, o seu hardware superará as capacidades dos modems da Qualcomm, oferecendo suporte para tecnologias de conectividade de última geração e compatibilidade com redes de satélites avançadas.

A ambição da Apple não se limita ao desempenho técnico. Existe também a possibilidade de integrar o modem 5G nos seus processadores (SoC), tornando os dispositivos ainda mais eficientes e reduzindo custos de produção. Se os planos avançarem como esperado, a Apple poderá alcançar, ou até superar, a Qualcomm em termos de tecnologia de modems já em 2027.

