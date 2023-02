Encriptação ponta-a-ponta no iCloud traz um novo paradigma de segurança

A Proteção de dados avançada para iCloud é uma definição opcional que oferece o nível mais elevado de segurança de dados na nuvem da Apple. Se optar por ativar a Proteção de dados avançada, a maioria dos dados do iCloud (incluindo a cópia de segurança do iCloud, Fotografias, Notas e muito mais) será protegida através da encriptação ponto a ponto. Mais ninguém pode aceder aos dados encriptados ponto a ponto, nem mesmo a Apple, e estes dados permanecem protegidos mesmo em caso de violação de dados na nuvem. Antes de ativar a Proteção de dados avançada, pode saber mais sobre como os seus dados são protegidos com proteção de dados padrão e se ativar a Proteção de dados avançada.

Antes de ativar a Proteção de dados avançada, serão apresentadas orientações para configurar, pelo menos, um método de recuperação alternativo: um contacto ou uma chave de recuperação. Com a Proteção de dados avançada ativa, a Apple não tem as chaves de encriptação necessárias para ajudar a recuperar os dados encriptados ponto a ponto. Se perder o acesso à conta, terá de utilizar um dos métodos de recuperação da conta (o código ou a palavra-passe do dispositivo, o contacto de recuperação ou a chave de recuperação) para recuperar os dados do iCloud.

O código ou a palavra-passe do dispositivo é o código do iPhone ou iPad, ou a palavra-passe de início de sessão do Mac que define para proteger o dispositivo e ativar a autenticação de dois fatores. Também é utilizado para repor a palavra-passe do ID Apple e para recuperar os dados encriptados ponto a ponto se perder o acesso à conta.

Um contacto de recuperação é um membro de família ou amigo de confiança que pode utilizar o respetivo dispositivo Apple para ajudar a recuperar o acesso à conta e aos dados. Não terá acesso à sua conta; apenas a capacidade de lhe atribuir um código para ajudar a recuperar a conta. Saiba mais sobre os contactos de recuperação.

Uma chave de recuperação é um código secreto de 28 caracteres que pode utilizar, juntamente com um número de telefone fidedigno e um dispositivo Apple, para recuperar a conta e os dados. Saiba mais sobre as chaves de recuperação.

Nota: os métodos de recuperação da conta nunca são partilhados nem conhecidos pela Apple.

Requisitos

Para ativar a Proteção de dados avançada para iCloud, necessita de:

Um ID Apple com a autenticação de dois fatores.

Um código ou uma palavra-passe definida para o dispositivo.

Pelo menos, um contacto ou uma chave de recuperação da conta. Se ainda não tiver, serão apresentadas orientações para configurar quando ativar a Proteção de dados avançada.

Software atualizado em todos os dispositivos onde tem sessão iniciada com o ID Apple: iPhone com o iOS 16.2 ou posterior iPad com o iPadOS 16.2 ou posterior Mac com o macOS 13.1 ou posterior Apple Watch com o watchOS 9.2 ou posterior Apple TV com o tvOS 16.2 ou posterior HomePod com a versão de software 16.0 ou posterior Computador Windows com o iCloud for Windows 14.1 ou posterior



Os ID Apple geridos e as contas de crianças não são elegíveis para a Proteção de dados avançada.

Como ativar a Proteção de dados avançada para iCloud

Pode ativar a Proteção de dados avançada num iPhone com o iOS 16.2, iPad com o iPadOS 16.2 ou Mac com o macOS 13.1. A ativação da Proteção de dados avançada num dispositivo ativa-a em toda a conta e em todos os dispositivos compatíveis.

No iPhone ou iPad

Abra a app Definições. Toque no seu nome e, em seguida, toque em iCloud. Desloque-se para baixo, toque em Proteção de dados avançada e, em seguida, toque em Ativar proteção de dados avançada. Siga as instruções no ecrã para consultar os métodos de recuperação e ative a Proteção de dados avançada.

No Mac

Selecione o menu Apple  > Definições do sistema. Clique no seu nome e, em seguida, clique em iCloud. Clique em Proteção de dados avançada e, em seguida, em Ativar. Siga as instruções no ecrã para consultar os métodos de recuperação e ative a Proteção de dados avançada.

Se não conseguir ativar a Proteção de dados avançada durante um determinado período de tempo, as instruções no ecrã poderão fornecer mais detalhes.

Se um dos dispositivos impedir a ativação da Proteção de dados avançada, pode escolher remover esse dispositivo da lista de dispositivos do ID Apple e tentar novamente. Enquanto a Proteção de dados avançada estiver ativa para a conta, só pode iniciar sessão com o ID Apple nos dispositivos que cumpram os requisitos de software indicados acima.

Acesso na web aos dados em iCloud.com

Quando ativa a Proteção de dados avançada, o acesso aos dados do iCloud na web em iCloud.com é desativado para garantir que os dados estão disponíveis apenas nos dispositivos fidedignos. Se voltar a ativar o acesso na web, pode utilizar um dos dispositivos fidedignos para aprovar o acesso temporário aos dados na web. Saiba como aceder aos dados do iCloud na web.

Partilha e colaboração

A Proteção de dados avançada foi concebida para manter a encriptação ponto a ponto dos conteúdos partilhados, desde que todos os participantes tenham a Proteção de dados avançada ativa. Este nível de proteção é suportado na maioria das funcionalidades de partilha do iCloud, incluindo a Fototeca partilhada em iCloud, pastas partilhadas do iCloud Drive e Notas partilhadas.

A colaboração do iWork, a funcionalidade Álbuns partilhados na app Fotografias e a partilha de conteúdo com "Pessoas com a hiperligação" não suportam a Proteção de dados avançada. Isto significa que o conteúdo partilhado não é encriptado ponto a ponto, mesmo quando a Proteção de dados avançada está ativa. Estes serviços são protegidos com a proteção de dados padrão.

Como desativar a Proteção de dados avançada para iCloud

Pode desativar a Proteção de dados avançada em qualquer momento. O dispositivo irá enviar em segurança as chaves de encriptação necessárias para os servidores da Apple e a conta irá utilizar novamente a proteção de dados padrão.