É gratuito e compete com o Spotify: dica para ouvir música no iPhone de borla

Os serviços de streaming de música revolucionaram a forma como ouvimos música hoje em dia. Plataformas como Spotify, Apple Music e Amazon Music oferecem um catálogo enorme de músicas por um preço mensal muito atrativo, dependendo do plano que escolher. Mas se não quisermos pagar por tais serviços, existem alternativas gratuitas?

Claro que sim, aliás, nem é uma novidade. O YouTube, a maior plataforma de vídeo do mundo, oferece a possibilidade de reproduzir música gratuitamente. No entanto, para o fazer, é necessário manter a aplicação sempre aberta, o que nos dificulta a sua utilização desta forma. Felizmente, existe um truque que nos permite utilizar o YouTube como se fosse Spotify ou, de outra forma, ter acesso ao som do YouTube, sem pagar conta premium, com a app em segundo plano.

Embora esta funcionalidade esteja disponível há anos, é periodicamente reavivada. É também um truque simples, uma vez que se baseia apenas na reprodução dos serviços em segundo plano.

Os passos para utilizar o YouTube como se fosse Spotify são os seguintes:

Entre no YouTube a partir do Safari;

Reproduza a música que pretende ouvir;

Saia do Safari;

Abra a Central de controlo;

Prima o botão Play no canto superior direito.

Agora até pode desligar o iPhone

É verdade que o catálogo de música do YouTube é muito extenso, mas não é tão completo como o de plataformas como a Apple Music ou Spotify. Além disso, utilizando este truque, não teremos acesso a listas de reprodução personalizadas ou outras características oferecidas por estas plataformas. Dito isto, seremos capazes de ouvir música com bastante conforto sem ter de pagar por um serviço de streaming completo.

O YouTube oferece a possibilidade de ouvir música gratuitamente graças ao seu modelo de negócio baseado na publicidade. A limitação artificial de ter de manter a aplicação aberta, contudo, impede-nos de desfrutar de uma experiência mais confortável. Sem ter de descarregar vídeos do YouTube, com os passos que acabámos de ver, podemos resolver facilmente o problema e desfrutar de música gratuitamente no nosso iPhone.