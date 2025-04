Curiosidades: corra o Mac OS X Jaguar 10.2 num navegador web

Lançado em 2002, o Mac OS X Jaguar 10.2 marcou um ponto de viragem para a Apple, ao introduzir inovações como o Quartz Extreme, o iChat e o Rendezvous, enquanto refinava o icónico visual Aqua, consolidando as bases do que viria a ser o moderno macOS. Se nunca usou, siga a nossa dica!

O primeiro Mac OS X a usar oficialmente nomes de grandes felinos

O Mac OS X Jaguar 10.2 foi lançado lá atrás no ano de 2002. Saiu de cena há mais de duas décadas. Contudo, graças ao projeto InfiniteMac, agora também pode executar o Mac OS X 10.2 no seu Mac moderno, apenas através de um navegador web.

Claro que até pode ter um velho e empoeirado Mac guardado num armário que consiga correr o Jaguar, mas se só quiser brincar um pouco com um sistema operativo com 20 anos, abra um browser que é bastante mais fácil.

Os leitores mais dedicados aos sistemas operativos Apple deverão já estar familiarizados com o projeto InfiniteMac.

Trata-se, portanto, de um emulador de Mac baseado em navegador que permite executar versões antigas do sistema operativo da Apple diretamente num navegador, seja o System 7, o Mac OS 8, e agora também o Mac OS X 10.2 Jaguar.

Acede à página do Mac OS X Jaguar no InfiniteMac aqui.

O Mac OS X 10.2 arranca imediatamente ao visitar a página, sendo apenas uma questão de esperar que carregue.

A janela do navegador capturará o seu cursor para poder utilizá-lo no Jaguar, mas ao premir a tecla Escape no seu Mac conseguirá libertar o cursor (por vezes é necessário carregar na tecla Escape algumas vezes, pela minha experiência).

Executar o Mac OS X Jaguar 10.2 num navegador web

O desempenho é aceitável, mas ainda longe da velocidade das outras emulações do Classic Mac OS no InfiniteMac — pelo menos por enquanto — por isso, espere uma experiência mais lenta, especialmente se está habituado à virtualização ultrarrápida dos Macs com Apple Silicon.

Não é o mesmo. Mas é o Mac OS X Jaguar, a correr num navegador web, e isso é bastante impressionante.

Pode também reparar que executar o Mac OS X 10.2 Jaguar desta forma, através de um navegador, é mais propenso a falhas.

De certa forma, é curioso ver “kernel panics” e bloqueios confinados a uma janela de navegador, mas isso também o torna pouco prático para uma utilização intensiva neste momento.

O ambiente de trabalho do Mac OS X 10.2 Jaguar a falhar num navegador web — mas ainda assim funciona

Mas não deixe que os ocasionais “kernel panics” ou bloqueios o desencorajem de explorar esta velha versão do Mac OS X, que apresenta a interface Aqua às riscas que algumas pessoas adoravam e outras odiavam.

É uma divertida viagem ao passado para explorar.

Mac OS X Jaguar a correr num navegador web

É uma instalação completa do Mac OS X Jaguar, por isso podes explorar o ambiente de trabalho, executar as aplicações antigas que vinham por defeito, ajustar as Preferências do Sistema e simplesmente divertir-te um pouco.

Esta é mais uma dica para os curiosos, aqueles que gostam de perceber como foi feito o caminho!