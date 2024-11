Depois de conquistar o seu espaço no campo da IA, a OpenAI ficou-se em trazer o seu bot para outras plataformas e outros sistemas. O macOS foi um dos escolhidos e até preferido, mas agora há uma novidade nesta versão. O ChatGPT pode agora ver o seu ecrã no macOS e ajudar a programar.

ChatGPT pode agora ver o seu ecrã no macOS

A OpenAI atualizou a sua aplicação de desktop ChatGPT para macOS e trouxe uma nova funcionalidade chamada “Work With Apps” para a versão beta. Esta pode ler o conteúdo do ecrã e ajudar a gerar respostas precisas ao compreender o contexto do que está presente.

Importa que os utilizadores tenham em mente que esta não é uma funcionalidade completa de partilha de ecrã com o ChatGPT como prometido anteriormente. Está limitada a aplicações de programação por agora, mas espera-se que no futuro possa ser alargada a outras propostas em outras áreas.

A aplicação ChatGPT no macOS pode agora ver o conteúdo de aplicações compatíveis, como o Xcode, TextEdit, iTerm, Terminal, VS Code e outras aplicações de programação. Para a utilizar, abra a aplicação compatível e inicie a aplicação. Verá um botão “Work With Apps” na barra de chat. Clique nele e selecione a aplicação de codificação.

Ajuda essencial para programar no sistema da Apple

Agora pode começar a solicitar ao ChatGPT e fazer perguntas contextuais. Também pode selecionar linhas no seu editor de código e o ChatGPT irá concentrar-se nessas linhas. Para oferecer esta funcionalidade, utiliza a API de acessibilidade do macOS. Pode ativar ou desativar a permissão sempre que quiser.

A funcionalidade está atualmente disponível para utilizadores ChatGPT Plus, Enterprise e Education. Não é claro quando chegará à versão Windows. Além disso, atualize a aplicação ChatGPT no macOS para a versão 1.2024.310 ou posterior.

Tenha em mente que as suas interações com o ChatGPT enquanto trabalha com aplicações de codificação podem ser utilizadas para treinar modelos de IA. Se não se sentir confortável com isso, pode desativar o modo de treino desta IA.