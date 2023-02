Apple Watch Ultra: rumores dizem que ecrã será 10% maior

A Apple estará já a preparar a nova geração dos seus Apple Watch. O Ultra veio abrir um novo caminho para a empresa e este smartwatch todo-o-terreno poderá mesmo emprestar aos seus irmãos algumas novidades que o caracterizam. No entanto, o próprio Ultra deverá sofrer melhoramentos. Segundo novos rumores, o topo de gama da Apple deverá ter um ecrã 10% maior.

Se o ecrã é a pérola do Apple Watch Ultra, que conta com um tamanho de 1,93 polegadas. Imaginemos agora mais extensão num ecrã que poderá ser de micro-LED.

O que poderá ser melhor no Apple Watch Ultra?

O Apple Watch Ultra já é o maior Apple Watch do mercado, e pode ficar ainda maior já no próximo ano. Um novo relatório da fonte da cadeia de fornecimentos, conseguido pela DigiTimes, diz que um Apple Watch Ultra com um ecrã de 2,1 polegadas está em desenvolvimento para 2024. Existem duas maneiras pelas quais a Apple pode conseguir este tamanho.

O relatório apresentado foca-se principalmente na transição planeada da Apple para telas micro-LED, que começará com o Apple Watch Ultra e, eventualmente, chegará a outros produtos também. Incluído no relatório, no entanto, está um rumor sobre o tamanho do ecrã do Apple Watch Ultra.

A informação explica que o Ultra ver o seu ecrã aumentado em cerca de 10% no próximo ano. Atualmente, o topo de gama dos Apple Watch possui um ecrã de 1,93 polegadas, que é o maior ecrã de qualquer modelo do Apple Watch. O aumento descrito pelo relatório de hoje dava um salto acima das duas polegadas.

Uma vez que o custo de produção atual para painéis micro-LED é muito alto e o desempenho de exibição de tais painéis para uso em relógios inteligentes não será substancialmente diferenciado daquele dos painéis OLED, o desenvolvimento da tecnologia micro-LED da Apple é motivado pelo enorme potencial de estender a aplicação da tecnologia de relógios inteligentes a dispositivos AR/VR, smartphones e monitores de grande porte nos próximos 5 a 10 anos.

Conforme se pode ler no relatório.

Esta informação condiz com outros rumores lançados por analistas que seguem o mercado Apple. Era dito que o Apple Watch Ultra teria um incremento no tamanho do ecrã.

Mas como poderá aumentar?

Ora bem, aqui a Apple pode ir por dois caminhos. Um é reduzir o tamanho das bordas do Apple Watch Ultra. A outra é aumentar o tamanho geral da caixa do Apple Watch Ultra. Contudo, nenhuma destas hipóteses tem sido veiculada.

Possivelmente a Apple até poderá usar as duas opções para fazer um ecrã maior que 49 mm. Se aumentar a caixa ligeiramente, e diminuir a borda do ecrã, pode conseguir os 51 mm. Mas isto ainda são tudo rumores que carecem de mais tempo para chegarmos a algo que possa ser efetivamente o caminho.