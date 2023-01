Apple Watch regista temperatura no pulso. Para que serve?

Com a chegada do novo Apple Watch Series 8 ou Apple Watch Ultra chegou também uma nova funcionalidade ao gadget da Apple. A possibilidade de ser registada a temperatura no pulso, à noite, passou a ser possível.

Mas afinal para que serve saber qual a temperatura no pulso?

Segundo a própria Apple, a temperatura no pulso é uma medição relacionada com a temperatura do corpo registada pelo Apple Watch enquanto está a dormir. A temperatura do corpo oscila naturalmente e pode variar todas as noites devido à alimentação e ao exercício físico, ao consumo de álcool, ao ambiente do sono ou a fatores fisiológicos, como ciclos menstruais e doenças. Após cerca de 5 noites, o Apple Watch irá determinar o valor de referência no pulso e procurar alterações noturnas.

Esta informação ajuda a ter uma visão geral do seu bem-estar.

Como ver os dados de temperatura no pulso registados pelo Apple Watch?

Tal como referido, para ter esta informação tem de ter um Apple Watch Series 8 ou Apple Watch Ultra. Além disso, a funcionalidade Sono tem de estar configurada com a opção "Monitorizar as horas de sono com o Apple Watch" ativa. O modo de concentração "Dormir" tem de estar ativo pelo menos 4 horas por noite durante cerca de 5 noites.

Os dados de temperatura no pulso podem ser consultados no app Saúde, procurando por Temperatura no pulso.

O Apple Watch Series 8 e o Apple Watch Ultra possuem dois sensores de temperatura: um no cristal posterior, junto à pele, e outro mesmo por baixo do ecrã. Enquanto dorme, o Apple Watch recolhe amostras a cada cinco segundos. Este design melhora a precisão ao reduzir a influência do ambiente externo.

Em seguida, os algoritmos avançados utilizam estes dados para fornecer um agregado de cada noite, que pode ver como alterações relativas à temperatura de referência estabelecida na app Saúde.