Apple regista patente de cabo mais resistente que pode substituir o atual Lightning

Quem tem um iPhone ou outro dispositivo Apple sabe bem que o cabo do carregador que vem na caixa não é assim tão resistente. E esta é uma queixa comum de grande parte dos utilizadores porque em muitos casos, num espaço de pouco tempo, o cabo começa a dar sinais de deterioração, sobretudo na zona junto ao conector.

No entanto recentemente a Apple registou a patente de um cabo mais resistente e que poderá, desta forma, substituir o atual Lightning.

O cabo do carregador do iPhone, e de outros iDevices, costuma ficar danificado com alguma facilidade. Se o utilizador não toma todos os cuidados necessários, como por exemplo evitar que o cabo fique dobrado ou torcido, em pouco tempo este ficará praticamente inutilizado.

Na maioria dos casos, a borracha protetora dos fios começa a rasgar, expondo os fios internos. Depois, após a continuidade do manuseamento, esses mesmos fios começam a romper, comprometendo assim a própria função do carregamento. Mas parece que a Apple já tem pensada uma forma de resolver este problema.

Apple regista patente de cabo mais resistente

De acordo com uma patente recentemente registada no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO), a Apple projetou um cabo mais resistente para os seus equipamentos.

A patente intitula-se “Cable With Variable Stiffness“, ou cabo com uma rigidez variável. O documento menciona os problemas atuais do cabo da Apple e refere que “é do senso comum que dobrar os cabos próximo do conector pode causar uma tensão nas conexões, o que pode levar a falhas”. Neste sentido, a solução passaria então pelo desenvolvimento do cabo com um material mais resistente, nomeadamente nessas zonas mais críticas.

A patente descreve ainda que “é comum que a tensão seja minimizada por um acessório mais resistente”. Em suma, a marca da maçã encontra-se a testar e explorar novas soluções para o problema da danificação célere dos seus cabos.

Mas o documento também sugere que a empresa de Cupertino está a trabalhar num cabo com variações de resistência ao longo da sua extensão, adotando uma maior resiliência do material nas extremidades. O novo cabo seria então composto por três áreas: uma rígida e mais resistente; uma mais maleável; e uma totalmente flexível, na qual haverá uma menor tensão.

No entanto esta é apenas uma patente, o que significa que a ideia poderá sofrer alterações ou nem sequer sair ‘da gaveta’. Mas vamos ficar a aguardar por mais novidades deste possível cabo que seria certamente do agrado dos utilizadores.