Apesar de estar mais focada no seu ecossistema, a Apple não tem deixado de trazer parte dos seus serviços e das suas apps para o Android e para o Windows. O seu grau de empenho é naturalmente menor, mas ainda assim as propostas existem e podem ser usadas.

A mais recente adição a surgir veio com o Apple Music, o serviço de streaming da gigante de Cupertino. Depois de estar no Android, chega agora aos altifalantes inteligentes que usam o Assistente da Google para todos poderem interagir com os utilizadores.

Apple Music em novos territórios

Apesar de não ser um caso de sucesso no Android, ficando aqui bem atrás do Spotify, a Google tem já o seu serviço Music neste sistema operativo da Apple. Ainda assim, este está disponível e acessível a todos os que quiserem cruzar esta fronteira e misturar os ecossistemas.

Agora a evolução levou o Apple Music a mais uma plataforma, alargando a sua pegada, também ela dedicada em parte à música. Falamos dos altifalantes inteligentes que usam o Assistente da Google, onde pode ser usada e até escolhida como serviço de streaming de música principal em muitos mais países.

Todos podem usar nos altifalantes inteligentes

Na verdade, esta capacidade estava até agora limitada a um lote de países reduzidos, provavelmente em testes e numa avaliação da funcionalidade. A grande novidade é que pode ser usado em muitos mais países, entre eles Portugal e a vizinha Espanha.

Com esta nova capacidade vamos poder facilmente usar o Apple Music num dos muitos altifalantes inteligentes com Assistente da Google. Não será apenas possível ouvir a música, mas também controlar o próprio serviço com os comandos de voz que estamos habituados a usar no dia a dia.

Assistente da Google a dar uma ajuda essencial

A configuração é simples e segue os mesmos métodos que os restantes serviços já disponíveis. Bastará escolher o Apple Music como o serviço de música a usar, segundo depois para a associação da conta Apple com os equipamentos. No final, bastará dizer algo tão simples como "Hey Google, toque música no Apple Music".

Apesar de não ser a mais esperada e importante, esta é uma excelente adicão para estes dispositivos. Ao aumentar os serviços de música disponíveis de forma direta, com o Apple Music, a Google alarga a oferta aos seus utilizadores, algo que a Apple deveria fazer e deixar de depender apenas do AirPlay.