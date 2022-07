Os estúdios indie Bnayat Games, provenientes da Polónia, anunciaram o seu próximo projeto, que que estão atualmente a trabalhar: Shockwave: Land of the Blind.

Trata-se de um simulador no qual o jogador é um especialista (ou não!) em desmantelar bombas. Venham ver...

"Existem 43 formas de despoletar uma bomba! Existem 176 formas de morrer pelo efeito dessa mesma bomba!" é assim que começa o trailer de Shockwave: Land of the Blind, um jogo que simula a árdua e meticulosa tarefa de desmontagem de bombas artesanais (ou não).

Trata-se de um jogo que, tal como na realidade, representa uma corrida contra o tempo para o desmantelamento de engenhos explosivos que a qualquer momento podem ser despoletados.

A ação de Shockwave: Land of the Blind, que apresenta uma perspectiva na primeira pessoa, passa-se na Síria e conta a história de Jerome Kowalsky, ex-sapador do Exército.

Graças aos seus conhecimentos de minas e armadilhas, Jerome foi contratado por uma organização pacifica como especialista na desmontagem de bombas e engenhos explosivos e encontra-se a acompanhar um emissário estrangeiro à cidade de Aleppo. A cidade encontra-se em ruinas e sem qualquer tipo de lei ou ordem, sendo uma armadilha para os inocentes que nela vivem.

No entanto, uma outra ameaça paira no ar, sob a forma de um bombista local determinado a causar ainda mais vitimas com os seus engenhos explosivos. Jerome entra em cena com o objetivo de desmantelar esses engenhos explosivos e evitar uma maior carnificina.

Shockwave: Land of the Blind apresenta um grande foco na fase de recolha de informação (intel) e sugere uma jogabilidade furtiva. O jogo funcionará sob a forma de missões que têm múltiplos caminhos para serem completadas e que apresentam ainda várias camadas de desafio dentro de cada uma delas.

O jogador terá de contar ainda com o desafio extra de não existirem ajudas comuns noutros jogos, como por exemplo, a existência de um minimapa. Jerome conta apenas consigo próprio e o jogador vai sentir isso na pele, também.

Cada uma das missões representará um desafio distinto e, antes de nela embarcar, cabe ao jogador decidir quais os equipamentos e ferramentas mais adequados a levar consigo. Contudo o volume e peso do equipamento que carregamos é limitado, portanto as escolhas terão de ser ponderadas.

Por exemplo, é necessário extrair um engenho que é demasiado perigoso para ser detonado no local? Se assim for, pode levar um robot sapador. Ou precisa de desmantelar minas terrestres? Então aí, será melhor levar um detetor de metais ou radar do solo.

Equipado com um fato sofisticado contra bombas, o jogador vai depender desses seus equipamentos que transporta e das skills de Jerome para conseguir concluir as suas missões com sucesso. Será uma corrida contra o tempo e esperam-se momentos de pressão elevada.

Um pormenor interessante foi o facto de, por forma a garantir o máximo de autenticidade possível, a equipa da Bnayat Games ter trabalhado e recolhido conselhos de ex-profissionais da GROM, uma força especial do exército polaco.

Shockwave: Land of the Blind será lançado para PC (via Steam) no inicio de 2023.