Apple lança atualizações de segurança para o iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2 e macOS 15.3.2

A atualização do iOS 18.3.2 desta terça-feira contém uma correção de segurança suplementar, corrigindo totalmente uma vulnerabilidade ativamente explorada presente em versões mais antigas do sistema operativo do iPhone. Não espere, atualize já!

Atualização importante para fazer o quanto antes no seu iPhone e não só!

Ontem, após o lançamento da terceira versão beta para programadores do iOS 18.4, a Apple lançou o iOS 18.3.2.

Embora a atualização em si seja relativamente pequena, inclui uma importante correção de segurança relacionada com a navegação na Web.

Especificamente, o iOS 18.3.2 contém uma correção suplementar para uma vulnerabilidade do WebKit que se acreditava ter sido totalmente corrigida com o iOS 17.2.

De acordo com o site da Apple, a vulnerabilidade significava que os atacantes eram capazes de usar conteúdo da Web maliciosamente criado para sair da sandbox de conteúdo da Web do iOS.

O problema de segurança foi supostamente usado como parte de um ataque extremamente sofisticado visando indivíduos de alto perfil, particularmente aqueles com dispositivos que executam versões anteriores ao iOS 17.2.

A atualização do iOS 18.3.2 resolve totalmente esta vulnerabilidade do WebKit, pois a Apple corrigiu um problema de gravação fora dos limites por meio da adição de verificações de segurança aprimoradas que impedem ações não autorizadas.

O problema de segurança também foi corrigido no Mac através do macOS Sequoia 15.3.2 e do Safari 18.3.1 para o macOS Ventura.

Os Apple Vision Pro receberam a mesma correção com a atualização visionOS 2.3.2.

É importante manter sempre o sistema operativo atualizado.

As mais recentes correções de segurança da Apple garantem que os malfeitores têm muito mais dificuldade em obter os seus dados privados de utilizador e, em algumas ocasiões, até corrigem exploits ativamente utilizados, como foi o caso da atualização do iOS 18.3.2.