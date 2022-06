Apple: iOS 15 já está instalado em quase 90% dos iPhones mais recentes

Ao ser um sistema dedicado apenas a um conjunto bem definido de hardware da Apple, o iOS consegue ritmos de atualização muito mais interessantes. Comparado com o Android, este sistema garante que muitos mais utilizadores aderem a estas novas versões.

O iOS 15 é atualmente a versão mais recente que está a uso e os números de atualização mostram uma realidade muito interessante. Os dados mais recentes, da própria Apple, revelam que esta versão está prestes a ser usada em todos os iPhones mais recentes.

Apesar de não ser muito adepta da apresentação de números de utilização, a Apple revela sempre os dados de adesão aos seus sistemas. Esta é uma informação que ajuda os programadores a seguirem a sua linha de desenvolvimento e, por isso, é importante.

Os dados mais recentes, partilhados pela Apple, mostram que agora são quase 90% os iPhones com menos de 4 anos a usar o iOS 15. A informação anterior, do início do ano, colocava este valor nos 72%. A versão anterior, o iOS 14, está agora nos 10%.

Se olharmos para os modelos mais antigos do iPhone a realidade é ligeiramente diferente. Os números aqui são de 82% em todos os dispositivos que têm já o iOS 15‌. Segue-se o iOS 14 que, curiosamente, tem uma adesão que é precisamente de 14%, tendo depois 4% com versões mais antigas.

A Apple também revelou agora uma atualização dos números do iPad. No caso do tablet da Apple, os números apontam para 79% em todos os iPads lançados nos últimos quatro anos. Temos também 18% que ainda corre o iPadOS 14 e três por cento estão ainda numa versão anterior do iPadOS.

No geral destes equipamentos, temos 72% de todos os iPads, mesmo os lançados há mais de quatro anos, com o ‌iPadOS 15‌ instalado. Existe ainda 18% que correm o iPadOS 14 e 10% estão ainda com uma versão anterior do iPadOS.

Com o iOS 16 e o iPadOS 16 a surgir já na próxima semana, vai finalmente ser possível ver as novidades que a Apple tem a ser preparadas para breve. Há alguns rumores que mostram que esta será uma versão que vai consolidar muito, mas que certamente trará novidades na interface.