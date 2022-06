Com o Windows 11 a Microsoft resolveu dar aos utilizadores o acesso a um conjunto de ferramentas que estes se tinham habituado a usar. Resolveu trazê-las para a frente do sistema e assim torná-las mais simples e diretas de usar.

O Teams foi uma das que mais beneficiou com esta novidade, passando a estar disponível a todos e num lugar de muito maior destaque. Além disso, e do que a Microsoft revelou agora, tem melhorias de código que o tornam ainda mais rápido no Windows 11.

Fruto da pandemia, em que tivemos de aprender a trabalhar e a comunicar com novas ferramentas, o Teams ganhou novos adeptos. Esta plataforma de comunicação, e de muito mais, está agora a ser usada de forma alargada e é essencial em muitos casos.

A Microsoft tem apostado nesta sua ferramenta, indo ao ponto de a abrir a todos, mostrando a sua importância. Os desenvolvimentos continuam e a integração com o Windows 11 é ainda maior e mais visível para todos.

Para aumentar ainda mais a sua qualidade, a Microsoft otimizou o código do Teams, o que o torna ainda mais rápido. Esta melhoria é visível no Windows 11, onde o foco maior tem sido dado. Isso é agora visível com testes de resposta mais rápido nas interações e com uma experiência mais fluida para o utilizador.

Com uma lista longa de melhorias e de otimizações, há um valor importante que se destaca nestes trabalhos da Microsoft. A empresa garante que agora esta solução consegue uma redução de até 50% no consumo de energia nas reuniões do Microsoft Teams.

A lista de melhorias é pública e está acessível a todos, apesar de serem números muito interessantes. Numa publicação realizada no seu blog, a Microsoft detalhou todas as alterações e os ganhos de tempo que estas conseguiram garantir aos utilizadores do Teams.

Estas são alterações muito importantes para melhorar e garantir uma melhor utilização do Teams. O foco é o Windows 11 e é mesmo ai que a Microsoft tem estado a apostar, com mudanças radicais no código desta app de um serviço cada vez mais essencial e usado por todos.