App Store Awards: As melhores apps e jogos de 2022 para a Apple

O universo das aplicações e jogos móveis continua em grande força e com cada vez mais qualidade. Podemos apetrechar os nossos dispositivos com ferramentas úteis e passar tempo de qualidade a jogar um bom jogo. Uma vez mais, a Apple premiou os melhores.

Em mais uma edição dos App Store Awards, eis as melhores apps e jogos de 2022.

A Apple anunciou os vencedores dos App Store Awards de 2022, destacando 16 aplicações e jogos que inspiraram os utilizadores a se envolverem mais profundamente com o mundo, expandirem a sua imaginação e permanecerem ligados a amigos e família.

Os vencedores deste ano representam uma comunidade diversificada de developers de todo o mundo cujas apps e jogos foram selecionados pela equipa editorial global da App Store da Apple por oferecerem experiências excecionais e causar um grande impacto cultural.

Segundo Tim Cook,

Os vencedores dos App Store Award deste ano reinventaram as nossas experiências com aplicações que oferecem perspetivas novas, ponderadas e genuínas. De criadores autodidatas que trabalham sozinhos a equipas internacionais em todo o mundo, esses empreendedores estão a causar um impacto significativo e representam as formas pelas quais aplicações e jogos influenciam as nossas comunidades e vidas.

Os vencedores dos App Store Awards 2022

Os vencedores deste ano representam as possibilidades abundantes na App Store e no ecossistema de dispositivos da Apple. A app social BeReal oferece aos utilizadores uma visão autêntica da vida dos seus familiares e amigos, e o monitorizador de condicionamento físico Gentler Streak ajuda a equilibrar condicionamento físico e descanso para manter um estilo de vida saudável.

O GoodNotes 5 leva a anotação digital para o próximo nível com o melhor suporte do Apple Pencil. O MacFamilyTree 10 estimula a exploração da genealogia através de impressionantes árvores genealógicas visuais e da colaboração com familiares em todo o mundo, enquanto os criadores por trás do ViX elevam as histórias em espanhol à vanguarda do entretenimento.

Já no mundo fantástico dos jogos Apex Legends Mobile recebe destaque por trazer o jogo battle royale de sucesso em ritmo acelerado para o iPhone. Os quebra-cabeças memoráveis ​​de Moncage jogam com a perspetiva de forma impressionante, e o jogo de cartas Inscryption é bastante envolvente e atrai os jogadores com uma narrativa experimental.

El Hijo, um conto do Velho Oeste, é um jogo furtivo com design inteligente que parece excecional no grande ecrã com a Apple TV. O simulador de vida exclusivo do Apple Arcade, Wylde Flowers, convida os jogadores a entrar no mundo encantador de diversas personagens e feitiços mágicos, e o League of Legends Esports Manager permite que os jogadores façam uma gestão das ligas de desportos mais influentes do mundo.

App Store Awards 2022: as apps

App do Ano para iPhone : BeReal, de BeReal

: BeReal, de BeReal App do Ano para iPad : GoodNotes 5, de Time Base Technology Limited

: GoodNotes 5, de Time Base Technology Limited App do Ano para Mac : MacFamilyTree 10, de Synium Software GmbH

: MacFamilyTree 10, de Synium Software GmbH App do Ano para Apple TV : ViX, de TelevisaUnivision Interactive, Inc

: ViX, de TelevisaUnivision Interactive, Inc App do Ano para Apple Watch: Gentler Streak, de Gentler Stories LLC

App Store Awards 2022: os jogos

Jogo do Ano para iPhone : Apex Legends Mobile, de Electronic Arts

: Apex Legends Mobile, de Electronic Arts Jogo do Ano para iPad : Moncage, de X.D. Network Inc

: Moncage, de X.D. Network Inc Jogo do Ano para Mac : Inscryption, de Devolver

: Inscryption, de Devolver Jogo do Ano para Apple TV : El Hijo, de HandyGames

: El Hijo, de HandyGames Jogo do Ano do Apple Arcade : Wylde Flowers, de Studio Drydock Pty Ltd

: Wylde Flowers, de Studio Drydock Pty Ltd Jogo do Ano na China: League of Legends Esports Manager, de Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd

Vencedores do Impacto Cultural

Além das apps e jogos, a Apple destacou ainda 5 aplicações de grande impacto cultural. Os vencedores deste ano incentivam os utilizadores a se envolver mais profundamente com a suas emoções, a ligar-se com os outros e homenagear a sua herança e as gerações que vieram antes deles, enquanto tentam criar um mundo melhor.

E para si, quais foram as melhores apps e jogos que descobriu em 2022?