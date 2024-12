AirTag 2 está a caminho! E poderá vir com 3 vezes mais alcance

A Apple prepara-se para lançar uma nova versão do AirTag em 2025. Esta atualização promete melhorias significativas, incluindo um aumento absurdo no alcance do dispositivo.

O que é que torna o AirTag 2 relevante?

De acordo com a Bloomberg, a principal novidade do AirTag 2 será a triplicação do alcance de localização. Isto representa um grande avanço em relação à primeira geração, lançada em 2021, cujo alcance é de cerca de 30 metros. O novo modelo poderá localizar objetos até uma distância de 90 metros, tornando-o muito mais interessante em espaços mais amplos.

O grande salto tecnológico do AirTag 2 virá do chip de banda ultra larga (UWB, originalmente) de última geração, o mesmo que foi introduzido no iPhone 15. Este não só aumenta o alcance, como também eleva a precisão do dispositivo.

A tecnologia UWB permite calcular distâncias de forma incrivelmente precisa, com margem de erro de apenas alguns milímetros. Enquanto a primeira geração já oferece precisão para localizar objetos dentro de um raio limitado, o AirTag 2 expandirá dramaticamente esse raio mantendo o mesmo nível de exatidão.

Apple tmabém pretende trazer melhorias na segurança e privacidade

Para além do aumento do alcance, a nova versão do AirTag será particularmente eficaz em espaços mais abertos, onde a rede de dispositivos iOS adjacentes é menos densa. Isto pode fazer a diferença entre encontrar ou perder definitivamente um objeto, uma vez que a tecnologia permitirá cobrir áreas maiores com menos dependência de dispositivos Apple nas proximidades.

Outro ponto a destacar serão as melhorias na segurança do AirTag 2. A Apple planeia dificultar a remoção da coluna do dispositivo, o que visa prevenir utilizações mal-intencionadas. Em vários casos, utilizadores retiraram a coluna para que o AirTag não emitisse som, permitindo seguir pessoas sem que estas se apercebessem.

Com esta nova abordagem, a Apple reforça o compromisso com a segurança e a privacidade dos utilizadores.

