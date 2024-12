Conhece a Bonnie & Clyde da Bitcoin? Valor roubado vale cerca de 10 mil milhões de dólares

Em 2016, um roubo abalou o ecossistema da criptomoeda e o valor da Bitcoin caiu cerca de 20% em poucas horas. Um novo documentário, disponível na Netflix, dá a conhecer as aventuras dos agora conhecidos como "Bonnie & Clyde da Bitcoin". Quem é e o que fez este casal?

Em 2016, a Bitfinex, uma bolsa virtual de criptomoedas fundada em Hong Kong, foi roubada em 72 milhões de dólares, no segundo maior hack do género. Na altura, o evento abalou o sistema criptográfico e fez com que a Bitcoin caísse cerca de 20% em poucas horas.

Nos cinco anos seguintes, o valor inicial pirateado valorizou para cerca de 4,5 mil milhões de dólares e valeria, hoje, cerca de 10 mil milhões de dólares.

Cinco anos após o roubo, o FBI prendeu o casal Heather "Razzlekhan" Morgan, de 34 anos, e Ilya "Dutch" Lichtenstein, de 35 anos, que o Departamento de Justiça acusou de conspirar para lavar 4,5 mil milhões de dólares em criptomoeda roubada.

A notícia da prisão tornou-se viral, pela quantidade de dinheiro envolvida e pela forma como Morgan e Lichtenstein expunham as suas vidas online.

O casal usou um mercado darknet chamado AlphaBay para mover a criptomoeda roubada para diferentes carteiras e contas. Segundo Christopher Janczewski, um agente especial, numa declaração de 20 páginas, "depois de serem transferidas para contas no AlphaBay, as Bitcoin roubadas eram retiradas, colocadas em camadas e, por fim, depositadas em corretoras em todo o mundo".

O FBI apreendeu os servidores do AlphaBay, em 2017, e encerrou o sítio Web. Esses servidores forneceram dados que levaram os investigadores a Lichtenstein e Morgan.

Em janeiro de 2022, as autoridades policiais obtiveram um mandado de busca para o apartamento do casal, em Wall Street, e para os dispositivos eletrónicos.

Além de moedas de outros países, livros ocos e um saco de telemóveis com a etiqueta "burner phones", a polícia encontrou uma folha de cálculo encriptada que continha uma lista de 2000 endereços de moeda virtual e as respetivas chaves privadas ligadas ao hack, que conduziam aos fundos roubados.

O casal Bonnie & Clyde da Bitcoin foi detido em fevereiro de 2022 e acusado de conspirar para branquear a Bitcoin roubada. Nem Lichtenstein, nem Morgan foram acusados de pirataria informática propriamente dita, pois "é potencialmente mais difícil provar o hack", segundo Ari Redbord, chefe de assuntos jurídicos e governamentais da startup de regulamentação de criptografia TRM Labs, à TIME, em 2022.

Netflix tem novo documentário sobre o casal Bonnie & Clyde da Bitcoin

Num novo documentário, a Netflix conta a história de Lichtenstein e Morgan, apresentando entrevistas com investigadores, ex-criminosos cibernéticos e ex-amigos do casal, por forma a compreendê-los melhor.

O documentário levanta, também, novas questões sobre o hack, sugerindo possíveis problemas de segurança nacional e ligações de Lichtenstein à Rússia.